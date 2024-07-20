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Трамп провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 20.07.2024
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01:17 20.07.2024 (обновлено: 09:55 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/tramp-1960860352.html
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 20.07.2024
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
Бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T01:17
2024-07-20T09:55
в мире
сша
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским."Зеленский и я провели очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на пост президента Соединенных Штатов", — говорится в публикации.По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну". "Обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", — пообещал экс-президент.Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с Трампом о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.На днях, выступая на съезде Республиканской партии, Трамп пообещал, что, вернувшись в Белый дом, положит конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала нынешняя администрация Джо Байдена, в том числе и украинскому.На предвыборных дебатах с Байденом 27 июня экс-президент утверждал, что добьется урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги. При этом он подчеркнул, что украинского кризиса никогда бы не случилось, если бы Москва уважала американского президента.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html
https://ria.ru/20240719/tramp-1960657241.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, назвал беседу очень хорошей

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
"Зеленский и я провели очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на пост президента Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией
17 июля, 08:00
По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну".
"Обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", — пообещал экс-президент.
Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с Трампом о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.
На днях, выступая на съезде Республиканской партии, Трамп пообещал, что, вернувшись в Белый дом, положит конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала нынешняя администрация Джо Байдена, в том числе и украинскому.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
На Западе предупредили Украину о серьезной опасности
Вчера, 11:18
На предвыборных дебатах с Байденом 27 июня экс-президент утверждал, что добьется урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги. При этом он подчеркнул, что украинского кризиса никогда бы не случилось, если бы Москва уважала американского президента.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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