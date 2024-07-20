https://ria.ru/20240720/tramp-1960860352.html

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 20.07.2024

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T01:17

2024-07-20T01:17

2024-07-20T09:55

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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским."Зеленский и я провели очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на пост президента Соединенных Штатов", — говорится в публикации.По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну". "Обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", — пообещал экс-президент.Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с Трампом о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.На днях, выступая на съезде Республиканской партии, Трамп пообещал, что, вернувшись в Белый дом, положит конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала нынешняя администрация Джо Байдена, в том числе и украинскому.На предвыборных дебатах с Байденом 27 июня экс-президент утверждал, что добьется урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги. При этом он подчеркнул, что украинского кризиса никогда бы не случилось, если бы Москва уважала американского президента.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

https://ria.ru/20240719/tramp-1960657241.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский