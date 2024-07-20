Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, назвал беседу очень хорошей
© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Бывший президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
"Зеленский и я провели очень хороший телефонный разговор. Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на пост президента Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
По словам Трампа, в случае победы на выборах он "принесет мир и прекратит войну".
"Обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", — пообещал экс-президент.
Зеленский, в свою очередь, написал в соцсети X, что договорился с Трампом о будущей личной встрече для обсуждения конкретных шагов по мирному урегулированию.
На днях, выступая на съезде Республиканской партии, Трамп пообещал, что, вернувшись в Белый дом, положит конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала нынешняя администрация Джо Байдена, в том числе и украинскому.
На предвыборных дебатах с Байденом 27 июня экс-президент утверждал, что добьется урегулирования этого конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги. При этом он подчеркнул, что украинского кризиса никогда бы не случилось, если бы Москва уважала американского президента.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41