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Подразделения группировки "Север" отразили три атаки ВСУ
Подразделения группировки "Север" отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024
Подразделения группировки "Север" отразили три атаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили три контратаки украинских штурмовых бригад, противник потерял до 185 военных, сообщило в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:06
2024-07-20T13:06
2024-07-20T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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волчанск
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили три контратаки украинских штурмовых бригад, противник потерял до 185 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 185 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск, Харьковская область
Подразделения группировки "Север" отразили три атаки ВСУ
Минобороны: подразделения группировки "Север" отразили три атаки ВСУ за сутки