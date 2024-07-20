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Британия сообщила о двух атаках беспилотников на судно в Красном море
Британия сообщила о двух атаках беспилотников на судно в Красном море - РИА Новости, 20.07.2024
Британия сообщила о двух атаках беспилотников на судно в Красном море
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о двух атаках с применением беспилотников на судно в Красном море. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:10
2024-07-20T15:10
2024-07-20T15:10
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о двух атаках с применением беспилотников на судно в Красном море. "Капитан сообщил о двух атаках: сперва беспилотник взорвался неподалеку от судна, нанеся незначительный ущерб, затем надводный беспилотник также взорвался неподалеку от судна", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Отмечается, что капитан сообщил об обнаружении и других беспилотников. Судно не получило значительных повреждений, экипаж не пострадал. Позднее управление сообщило, что вблизи от судна в воду упала ракета. Уточняется, что власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240720/vybory-1960849588.html
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в мире, красное море, йемен, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Палестина, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия сообщила о двух атаках беспилотников на судно в Красном море
UKMTO при британских ВМС сообщило о 2 атаках БПЛА на судно в Красном море