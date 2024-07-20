https://ria.ru/20240720/sud-1960926135.html
Суд в Москве арестовал друга Эдварда Била за мелкое хулиганство
Суд в Москве арестовал друга Эдварда Била за мелкое хулиганство - РИА Новости, 20.07.2024
Суд в Москве арестовал друга Эдварда Била за мелкое хулиганство
Мещанский суд Москвы арестовал на 13 суток задержанного вместе с блогером Эдуардом Билем (Эдвард Бил) за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:44
2024-07-20T15:44
2024-07-20T15:44
происшествия
авто
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московская область (подмосковье)
эдвард бил (блогер)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал на 13 суток задержанного вместе с блогером Эдуардом Билем (Эдвард Бил) за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Чернову Егору Викторовичу назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток", - рассказал собеседник агентства. До этого аналогичное наказание за мелкое хулиганство получил сам блогер. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Эдвард Бил катается на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников ГАИ. После этого прокуратурой Подмосковья была организована проверка видео, где блогер в одежде "визуально схожей с формой сотрудников ГАИ" передвигается на самокате. Блогер был задержан правоохранителями. Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
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Блогер Эдвард Бил в зале суда
Суд арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в суде.
2024-07-20T15:44
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происшествия, авто, москва, одинцово, московская область (подмосковье), эдвард бил (блогер), гибдд мвд рф, госдума рф
Происшествия, Авто, Москва, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Эдвард Бил (блогер), ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ
Суд в Москве арестовал друга Эдварда Била за мелкое хулиганство
Суд в Москве арестовал на 13 суток друга Эдварда Била за мелкое хулиганство