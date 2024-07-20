https://ria.ru/20240720/sud-1960914893.html
Суд арестовал Эдварда Била, катавшегося на самокате в форме сотрудников ГАИ
Суд арестовал Эдварда Била, катавшегося на самокате в форме сотрудников ГАИ - РИА Новости, 20.07.2024
Суд арестовал Эдварда Била, катавшегося на самокате в форме сотрудников ГАИ
Мещанский суд Москвы назначил административный арест на срок 13 суток блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, за мелкое хулиганство после езды на... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:43
2024-07-20T14:43
2024-07-20T14:54
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный арест на срок 13 суток блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в суде. "Билю назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток", - рассказал собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Эдвард Бил катается на электросамокате в Одинцово в форме сотрудников ГАИ. После этого прокуратурой Подмосковья была организована проверка видео, где блогер в одежде "визуально схожей с формой сотрудников ГАИ" передвигается на самокате. Блогер был задержан правоохранителями. Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
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Блогер Эдвард Бил в зале суда
Суд арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в суде.
2024-07-20T14:43
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происшествия, авто, москва, одинцово, московская область (подмосковье), эдвард бил (блогер), гибдд мвд рф, госдума рф, audi a8
Происшествия, Авто, Москва, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Эдвард Бил (блогер), ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ, Audi A8
Суд арестовал Эдварда Била, катавшегося на самокате в форме сотрудников ГАИ
Эдварда Била арестовали на 13 суток за езду на самокате в форме сотрудников ГАИ