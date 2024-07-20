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В Астрахани прокомментировали решение КС по бездомным животным
В Астрахани прокомментировали решение КС по бездомным животным - РИА Новости, 20.07.2024
В Астрахани прокомментировали решение КС по бездомным животным
Автор регионального закона "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:00
2024-07-20T07:00
2024-07-20T07:00
астраханская область
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Автор регионального закона "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев высказался о решении Конституционного суда по делу об эвтаназии безнадзорных животных.Восемнадцатого июля 2024-го Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека."Федеральный закон об ответственном обращении с животными (№498-ФЗ) показал свою несостоятельность. До его принятия численность собак в области регулировалась отстрелами. Сейчас их помещают в приют" - говорит Дунаев.Закон об эвтаназии беспризорных животных приняли в Астрахани 26 декабря 2023-го. Зоозащитники выступили против нового закона. Эвтаназии, по данным волонтеров, подвергали даже неагрессивных и здоровых собак. С областной Думой за отмену закона они судятся с марта 2024-го. Областной Астраханский суд дважды отказывал зоозащитникам в удовлетворении требований.Они обжаловали его в Третьем Апелляционном суде. Ближайшее заседание в августе 2024-го. Дунаев уверен, что постановление КС только подтвердит правомерность решения областного Астраханского суда, и апелляционный суд встанет на сторону безопасности людей.
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астраханская область, конституционный суд рф
Астраханская область, Конституционный суд РФ
В Астрахани прокомментировали решение КС по бездомным животным
Депутат Астраханской облдумы Дунаев: федеральный закон о животных несостоятелен
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Автор регионального закона "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев высказался о решении Конституционного суда по делу об эвтаназии безнадзорных животных.
Восемнадцатого июля 2024-го Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.
«
"Федеральный закон об ответственном обращении с животными (№498-ФЗ) показал свою несостоятельность. До его принятия численность собак в области регулировалась отстрелами. Сейчас их помещают в приют" - говорит Дунаев.
Закон об эвтаназии беспризорных животных приняли в Астрахани 26 декабря 2023-го. Зоозащитники выступили против нового закона. Эвтаназии, по данным волонтеров, подвергали
даже неагрессивных и здоровых собак. С областной Думой за отмену закона они судятся с марта 2024-го. Областной Астраханский суд дважды отказывал зоозащитникам в удовлетворении требований.
Они обжаловали его в Третьем Апелляционном суде. Ближайшее заседание в августе 2024-го. Дунаев уверен, что постановление КС только подтвердит правомерность решения областного Астраханского суда, и апелляционный суд встанет на сторону безопасности людей.