https://ria.ru/20240720/sud-1960786801.html

В Астрахани прокомментировали решение КС по бездомным животным

В Астрахани прокомментировали решение КС по бездомным животным - РИА Новости, 20.07.2024

В Астрахани прокомментировали решение КС по бездомным животным

Автор регионального закона "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T07:00

2024-07-20T07:00

2024-07-20T07:00

астраханская область

конституционный суд рф

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Автор регионального закона "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев" депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев высказался о решении Конституционного суда по делу об эвтаназии безнадзорных животных.Восемнадцатого июля 2024-го Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека."Федеральный закон об ответственном обращении с животными (№498-ФЗ) показал свою несостоятельность. До его принятия численность собак в области регулировалась отстрелами. Сейчас их помещают в приют" - говорит Дунаев.Закон об эвтаназии беспризорных животных приняли в Астрахани 26 декабря 2023-го. Зоозащитники выступили против нового закона. Эвтаназии, по данным волонтеров, подвергали даже неагрессивных и здоровых собак. С областной Думой за отмену закона они судятся с марта 2024-го. Областной Астраханский суд дважды отказывал зоозащитникам в удовлетворении требований.Они обжаловали его в Третьем Апелляционном суде. Ближайшее заседание в августе 2024-го. Дунаев уверен, что постановление КС только подтвердит правомерность решения областного Астраханского суда, и апелляционный суд встанет на сторону безопасности людей.

https://ria.ru/20240718/sobaki-1960260058.html

астраханская область

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астраханская область, конституционный суд рф