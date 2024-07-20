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"Смертный приговор для сотен тысяч". Какое решение приняли в России - РИА Новости, 20.07.2024
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08:00 20.07.2024 (обновлено: 08:02 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/sud-1960739905.html
"Смертный приговор для сотен тысяч". Какое решение приняли в России
"Смертный приговор для сотен тысяч". Какое решение приняли в России - РИА Новости, 20.07.2024
"Смертный приговор для сотен тысяч". Какое решение приняли в России
Конституционный суд признал законным убийство бездомных животных в отдельных регионах, если там "сложилась экстраординарная ситуация". Юристы и зоозащитники... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:00
2024-07-20T08:02
общество
россия
генеральная прокуратура рф
владимир бурматов
конституционный суд рф
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Конституционный суд признал законным убийство бездомных животных в отдельных регионах, если там "сложилась экстраординарная ситуация". Юристы и зоозащитники сочли эти формулировки расплывчатыми. Как вердикт скажется на питомцах — в материале РИА Новости."Пойдет на пользу"В суде подчеркнули: умерщвление допустимо лишь для "предотвращения прямой угрозы человеку”.&quot;Субъекты России могут устанавливать основания для размещения животных в пунктах временного содержания, не являющихся приютами. При этом умерщвление животных без владельцев — исключительная мера&quot;, — говорится в документе.Среди оснований для "исключительной меры" — если животное "является переносчиком опасной болезни, или болеет ею, или нежизнеспособно".Загруженность приютов или оптимизация бюджетных средств основанием не являются. "Это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными", — отметили в суде.Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов поддержал постановление. &quot;В федеральном законе написано то же самое. Это постановление лишь подтверждает, что регионы, принимающие дополнительные решения, нарушали закон&quot;, — сказал депутат в беседе с РИА Новости.И добавил: вердикт Конституционного суда "пойдет на пользу регионам"."Нет собаки — нет проблем"Автор законопроекта в Астраханской области Евгений Дунаев сообщил РИА Новости, что удовлетворен постановлением. &quot;Я лично ничего другого и не ждал. Прежде чем в регионе принимают закон, он проходит юридическую экспертизу на соответствие Конституции и верховным законам, — сказал он. — Нет собаки — нет проблем&quot;.Солидарны с КС и в Бурятии. "Мы поддерживаем постановление, ведь жизнь и здоровье людей превыше всего. Это проблема преимущественно регионов, в которых большие территории занимает частный сектор, в том числе и у нас, — объяснил депутат Народного Хурала VII созыва Тумэн Дондоков. — О том, как мы исполним решение суда, говорить преждевременно: собрания с юристами еще не было"."Убивать выгоднее"Однако зоозащитное сообщество с вердиктом не согласно. По мнению волонтеров и юристов, в регионах ничего не изменится. "В постановлении не сказано, кем и как будет контролироваться исполнение требований по умерщвлению животных в пунктах временного содержания. Практика показала, что больной или агрессивной может стать любая собака, которую в отлове выгоднее убить, чем содержать", — указывает адвокат Сергей Егоров.В убийстве здоровых животных неоднократно уличали сотрудников служб отлова в Бурятии, Астраханской области, а также в ХМАО.Помимо этого, регионам позволили принимать решение об умерщвлении животных в особом порядке. Например, в "экстраординарных ситуациях". "Это понятие не используется в законодательных актах, и совершенно неясно, что под ним подразумевается", — говорит Егоров.Критерии агрессивностиУ экспертов и зоозащитников есть вопросы и к "немотивированной агрессивности". Тут тоже полная самодеятельность регионов.В Бурятии, например, степень агрессивности животного определяют работники пунктов временного содержания без привлечения ветеринарных специалистов. А у них вызывают подозрение даже попытки собаки вырваться из вольера и лай на резкие звуки. Это, кстати, отметили в Генпрокуратуре.&quot;То есть, по сути, основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции&quot;, — сказал на заседании Конституционного суда представитель генпрокурора Вячеслав Росинский.Он напомнил, что статья 16 федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случае "непереносимых физических страданий" и после заключения ветеринаров.Ответственность человекаИз положительного — запрет убийства невостребованных животных. "Мы надеемся, что теперь Верховный суд Бурятии хотя бы частично удовлетворит наш иск, а невостребованных собак перестанут трогать", — подчеркивает адвокат Егоров.Однако этого мало.&quot;Зоозащитники не первый год призывают установить контроль за разведением животных, их учет и регистрацию, а также штрафы за самовыгул. Убийства же совершенно ничего не изменят&quot;, — считает юрист.Обнадеживающий опыт уже есть. В Татарстане реализация программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) и различных проектов для местного населения привела к тому, что за два года число нападений животных на людей уменьшилось на 18 процентов.По мнению зоозащитников, раз вердикт обжалованию не подлежит, остается действовать как прежде: забирать собак из отловов, с улиц, пристраивать в дома и приюты.В Астрахани уже строят частные питомники. По-другому уберечь животных от смерти, уверены там, теперь не удастся.
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общество, россия, генеральная прокуратура рф, владимир бурматов, конституционный суд рф
Общество, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Бурматов, Конституционный суд РФ
"Смертный приговор для сотен тысяч". Какое решение приняли в России

Депутат ГД Бурматов: решение Конституционного суда пойдет на пользу регионам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Конституционный суд признал законным убийство бездомных животных в отдельных регионах, если там "сложилась экстраординарная ситуация". Юристы и зоозащитники сочли эти формулировки расплывчатыми. Как вердикт скажется на питомцах — в материале РИА Новости.

"Пойдет на пользу"

В суде подчеркнули: умерщвление допустимо лишь для "предотвращения прямой угрозы человеку”.
«

"Субъекты России могут устанавливать основания для размещения животных в пунктах временного содержания, не являющихся приютами. При этом умерщвление животных без владельцев — исключительная мера", — говорится в документе.

Среди оснований для "исключительной меры" — если животное "является переносчиком опасной болезни, или болеет ею, или нежизнеспособно".
Загруженность приютов или оптимизация бюджетных средств основанием не являются. "Это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными", — отметили в суде.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов поддержал постановление.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда России
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда России
«

"В федеральном законе написано то же самое. Это постановление лишь подтверждает, что регионы, принимающие дополнительные решения, нарушали закон", — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

И добавил: вердикт Конституционного суда "пойдет на пользу регионам".

"Нет собаки — нет проблем"

Автор законопроекта в Астраханской области Евгений Дунаев сообщил РИА Новости, что удовлетворен постановлением.
«

"Я лично ничего другого и не ждал. Прежде чем в регионе принимают закон, он проходит юридическую экспертизу на соответствие Конституции и верховным законам, — сказал он. — Нет собаки — нет проблем".

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Александр Патрин
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Бездомная собака
Солидарны с КС и в Бурятии. "Мы поддерживаем постановление, ведь жизнь и здоровье людей превыше всего. Это проблема преимущественно регионов, в которых большие территории занимает частный сектор, в том числе и у нас, — объяснил депутат Народного Хурала VII созыва Тумэн Дондоков. — О том, как мы исполним решение суда, говорить преждевременно: собрания с юристами еще не было".

"Убивать выгоднее"

Однако зоозащитное сообщество с вердиктом не согласно. По мнению волонтеров и юристов, в регионах ничего не изменится. "В постановлении не сказано, кем и как будет контролироваться исполнение требований по умерщвлению животных в пунктах временного содержания. Практика показала, что больной или агрессивной может стать любая собака, которую в отлове выгоднее убить, чем содержать", — указывает адвокат Сергей Егоров.
В убийстве здоровых животных неоднократно уличали сотрудников служб отлова в Бурятии, Астраханской области, а также в ХМАО.
Помимо этого, регионам позволили принимать решение об умерщвлении животных в особом порядке. Например, в "экстраординарных ситуациях". "Это понятие не используется в законодательных актах, и совершенно неясно, что под ним подразумевается", — говорит Егоров.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомная собака на улице
Бездомная собака на улице - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомная собака на улице

Критерии агрессивности

У экспертов и зоозащитников есть вопросы и к "немотивированной агрессивности". Тут тоже полная самодеятельность регионов.
В Бурятии, например, степень агрессивности животного определяют работники пунктов временного содержания без привлечения ветеринарных специалистов. А у них вызывают подозрение даже попытки собаки вырваться из вольера и лай на резкие звуки. Это, кстати, отметили в Генпрокуратуре.
«

"То есть, по сути, основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции", — сказал на заседании Конституционного суда представитель генпрокурора Вячеслав Росинский.

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкБездомная собака в пункте временного содержания
Бездомная собака в пункте временного содержания - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Бездомная собака в пункте временного содержания
Он напомнил, что статья 16 федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случае "непереносимых физических страданий" и после заключения ветеринаров.

Ответственность человека

Из положительного — запрет убийства невостребованных животных. "Мы надеемся, что теперь Верховный суд Бурятии хотя бы частично удовлетворит наш иск, а невостребованных собак перестанут трогать", — подчеркивает адвокат Егоров.
Однако этого мало.
«

"Зоозащитники не первый год призывают установить контроль за разведением животных, их учет и регистрацию, а также штрафы за самовыгул. Убийства же совершенно ничего не изменят", — считает юрист.

Обнадеживающий опыт уже есть. В Татарстане реализация программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) и различных проектов для местного населения привела к тому, что за два года число нападений животных на людей уменьшилось на 18 процентов.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани
Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани
По мнению зоозащитников, раз вердикт обжалованию не подлежит, остается действовать как прежде: забирать собак из отловов, с улиц, пристраивать в дома и приюты.
В Астрахани уже строят частные питомники. По-другому уберечь животных от смерти, уверены там, теперь не удастся.
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