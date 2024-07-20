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В здании полиции в Армении открыли стрельбу - РИА Новости, 20.07.2024
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10:34 20.07.2024 (обновлено: 11:02 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/strelba-1960888230.html
В здании полиции в Армении открыли стрельбу
В здании полиции в Армении открыли стрельбу - РИА Новости, 20.07.2024
В здании полиции в Армении открыли стрельбу
Минувшей ночью в одном из отделений полиции в Котайкской области Армении прогремели выстрелы — стрельбу устроил доставленный в отдел иностранец, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:34
2024-07-20T11:02
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ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Минувшей ночью в одном из отделений полиции в Котайкской области Армении прогремели выстрелы — стрельбу устроил доставленный в отдел иностранец, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. "Двадцатого июля примерно в 00:50 в Котайкский отдел полиции был приглашен иностранный гражданин", — сказал он, добавив, что, по предварительным данным, иностранец отнял у одного из полицейских автомат и открыл стрельбу. "В результате он и двое полицейских получили ранения", — уточнил Саркисян. Управление внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД начало служебное расследование, заключил он.По информации Sputnik Армения, стрелявший — гражданин Ирака.
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в мире, армения
В мире, Армения
В здании полиции в Армении открыли стрельбу

Иностранец открыл стрельбу в здании полиции в Армении, пострадали три человека

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПолицейские в Армении
Полицейские в Армении - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Полицейские в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Минувшей ночью в одном из отделений полиции в Котайкской области Армении прогремели выстрелы — стрельбу устроил доставленный в отдел иностранец, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян.
"Двадцатого июля примерно в 00:50 в Котайкский отдел полиции был приглашен иностранный гражданин", — сказал он, добавив, что, по предварительным данным, иностранец отнял у одного из полицейских автомат и открыл стрельбу.
"В результате он и двое полицейских получили ранения", — уточнил Саркисян.
Управление внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД начало служебное расследование, заключил он.
По информации Sputnik Армения, стрелявший — гражданин Ирака.
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