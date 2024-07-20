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В здании полиции в Армении открыли стрельбу

В здании полиции в Армении открыли стрельбу - РИА Новости, 20.07.2024

В здании полиции в Армении открыли стрельбу

Минувшей ночью в одном из отделений полиции в Котайкской области Армении прогремели выстрелы — стрельбу устроил доставленный в отдел иностранец, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:34

2024-07-20T10:34

2024-07-20T11:02

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ЕРЕВАН, 20 июл — РИА Новости. Минувшей ночью в одном из отделений полиции в Котайкской области Армении прогремели выстрелы — стрельбу устроил доставленный в отдел иностранец, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. "Двадцатого июля примерно в 00:50 в Котайкский отдел полиции был приглашен иностранный гражданин", — сказал он, добавив, что, по предварительным данным, иностранец отнял у одного из полицейских автомат и открыл стрельбу. "В результате он и двое полицейских получили ранения", — уточнил Саркисян. Управление внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД начало служебное расследование, заключил он.По информации Sputnik Армения, стрелявший — гражданин Ирака.

https://ria.ru/20240720/kharkov-1960886928.html

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