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"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа - РИА Новости, 20.07.2024
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15:34 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/ssha-1960924885.html
"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа
"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа - РИА Новости, 20.07.2024
"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа
США с высокой вероятностью выйдут из НАТО в случае, если Дональд Трамп станет президентом, заявил бывший советник Белого дома Джон Болтон в эфире MSNBC. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:34
2024-07-20T15:34
в мире
сша
дональд трамп
джон болтон
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нато
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. США с высокой вероятностью выйдут из НАТО в случае, если Дональд Трамп станет президентом, заявил бывший советник Белого дома Джон Болтон в эфире MSNBC."Я считаю, что риск очень велик", — сказал он.Болтон добавил, что Трамп считает альянс сборищем неблагодарных европейцев.В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, включающий пункт, не позволяющий хозяину Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.
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в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, джо байден, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Джо Байден, НАТО
"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа

Болтон: в случае победы на выборах Трамп попытается вывести США из НАТО

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. США с высокой вероятностью выйдут из НАТО в случае, если Дональд Трамп станет президентом, заявил бывший советник Белого дома Джон Болтон в эфире MSNBC.
"Я считаю, что риск очень велик", — сказал он.
Болтон добавил, что Трамп считает альянс сборищем неблагодарных европейцев.
В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, включающий пункт, не позволяющий хозяину Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.
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В миреСШАДональд ТрампДжон БолтонДжо БайденНАТО
 
 
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