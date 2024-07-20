https://ria.ru/20240720/ssha-1960924885.html

"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа

"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа - РИА Новости, 20.07.2024

"Риск очень велик". В США забили тревогу из-за намерения Трампа

США с высокой вероятностью выйдут из НАТО в случае, если Дональд Трамп станет президентом, заявил бывший советник Белого дома Джон Болтон в эфире MSNBC. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:34

2024-07-20T15:34

2024-07-20T15:34

в мире

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дональд трамп

джон болтон

джо байден

нато

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. США с высокой вероятностью выйдут из НАТО в случае, если Дональд Трамп станет президентом, заявил бывший советник Белого дома Джон Болтон в эфире MSNBC."Я считаю, что риск очень велик", — сказал он.Болтон добавил, что Трамп считает альянс сборищем неблагодарных европейцев.В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, включающий пункт, не позволяющий хозяину Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960907729.html

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в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, джо байден, нато