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В США раскрыли неожиданные подробности о подготовке покушения на Трампа

В США раскрыли неожиданные подробности о подготовке покушения на Трампа - РИА Новости, 20.07.2024

В США раскрыли неожиданные подробности о подготовке покушения на Трампа

Мэтью Крукс, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге, за несколько часов до начала мероприятия запустил дрон РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:08

2024-07-20T09:08

2024-07-20T09:11

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэтью Крукс, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге, за несколько часов до начала мероприятия запустил дрон над местом его проведения, передает Wall Street Journal."Томас Мэтью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полета ранее днем 13 июля, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm Show перед злополучным митингом Трампа, сообщили чиновники", — пишет издание.Более того, в статье отмечается, что преступник запускал дрон несколько раз. Также издание пишет, что Крукс начал изучать выставочный комплекс поле того, как стало известно о месте и времени проведения митинга Трампа. Стрелок зарегистрировался на мероприятие и приезжал осмотреть площадку. Помимо беспилотника, в машине злоумышленника обнаружили взрывчатку, бронежилет и около ста патронов. Вероятно, Крукс собирался устроить резню, предполагает WSJ.В субботу, 13 июля, на Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По его словам, он потерял много крови. Но вскоре экс-президента уже выписали из больницы.Нападавший — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании — прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. Он успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали.Во время нападения погиб один из участников предвыборного митинга, еще два человека получили тяжелые ранения.Глава Белого дома Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Президент также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на предвыборном митинге Трампа.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960002217.html

https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html

https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959547280.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа