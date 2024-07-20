https://ria.ru/20240720/ssha-1960862759.html

Министра внутренней безопасности США вызвали в конгресс

Министра внутренней безопасности США вызвали в конгресс - РИА Новости, 20.07.2024

Министра внутренней безопасности США вызвали в конгресс

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас вызван в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о покушении на бывшего американского... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:40

2024-07-20T02:40

2024-07-20T02:40

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас вызван в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа, говорится в заявлении комитета по внутренней безопасности палаты представителей. "Сегодня председатель комитета палаты представителей по внутренней безопасности Марк Грин вызвал для дачи показаний министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с целью получения документов и информации о провальных усилиях по обеспечению безопасности в связи с покушением на убийство бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании", - указано в опубликованном сообщении. Как указано в письме за подписью Грина, комитет еще 14 июля запросил у министерства информацию по обстоятельствам случившегося, однако в ответ получил только "расплывчатый ответ" о невозможности передачи запрошенных сведений. Последующие запросы в министерство и вовсе остались без ответа. "Недостаточная кооперация недопустима и должна прекратиться", - подчеркнул глава комитета. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа