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"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием - РИА Новости, 20.07.2024
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02:11 20.07.2024 (обновлено: 04:22 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ssha-1960861812.html
"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием
"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием - РИА Новости, 20.07.2024
"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием
Один из крупнейших спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента США Джо Байдена уйти в отставку, приводит слова... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:11
2024-07-20T04:22
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Один из крупнейших спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента США Джо Байдена уйти в отставку, приводит слова бизнесмена The New York Times."К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло", — заявил Мориц.В своем электронном письме Мориц сообщил, что приостановит пожертвования не только на каманию Байдена, но и Демократической партии в целом."Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на любые призывы демократов к сбору средств", — говорится в электронном письме.Сообщается, что предприниматель пожертвовал 7,8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Байдена. Большая часть этих денег пошла на рекламу против Дональда Трампа.
https://ria.ru/20240719/bayden-1960618350.html
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в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием

Миллиардер Мориц призвал Байдена уйти в отставку

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден.
Джо Байден. - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Один из крупнейших спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента США Джо Байдена уйти в отставку, приводит слова бизнесмена The New York Times.
"К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло", — заявил Мориц.
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В своем электронном письме Мориц сообщил, что приостановит пожертвования не только на каманию Байдена, но и Демократической партии в целом.
«
"Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на любые призывы демократов к сбору средств", — говорится в электронном письме.
Сообщается, что предприниматель пожертвовал 7,8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Байдена. Большая часть этих денег пошла на рекламу против Дональда Трампа.
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