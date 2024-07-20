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"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием

"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием - РИА Новости, 20.07.2024

"Время истекло": в США обратились к Байдену с отчаянным требованием

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента США Джо Байдена уйти в отставку, приводит слова... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:11

2024-07-20T02:11

2024-07-20T04:22

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Один из крупнейших спонсоров Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал действующего президента США Джо Байдена уйти в отставку, приводит слова бизнесмена The New York Times."К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени. Время истекло", — заявил Мориц.В своем электронном письме Мориц сообщил, что приостановит пожертвования не только на каманию Байдена, но и Демократической партии в целом."Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на любые призывы демократов к сбору средств", — говорится в электронном письме.Сообщается, что предприниматель пожертвовал 7,8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Байдена. Большая часть этих денег пошла на рекламу против Дональда Трампа.

https://ria.ru/20240719/bayden-1960618350.html

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в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024