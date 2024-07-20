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США приняли на вооружение первые три усовершенствованных F-35
США приняли на вооружение первые три усовершенствованных F-35 - РИА Новости, 20.07.2024
США приняли на вооружение первые три усовершенствованных F-35
США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя пятого поколения F-35 и ожидают дальнейшего продолжения поставок, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T00:37
2024-07-20T00:37
2024-07-20T00:37
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США приняли на вооружение первые три усовершенствованных истребителя пятого поколения F-35 и ожидают дальнейшего продолжения поставок, сообщили в Пентагоне. "Управление совместной программы F-35 и генеральный подрядчик Lockheed Martin объявили о том, что сегодня начались поставки первых самолетов F-35 в конфигурации Technology Refresh-3 (TR-3)", - указано в заявлении. Отмечается, что два истребителя усовершенствованной конфигурации F-35A Lightning II были приняты на авиабазе Дэннели-Филд в штате Алабама и один - на авиабазе Нэллис в Неваде. В ведомстве добавили, что ожидают дальнейшего продолжения поставок.
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в мире, сша, алабама, невада, министерство обороны сша, lockheed martin , f-35
В мире, США, Алабама, Невада, Министерство обороны США, Lockheed Martin , F-35
США приняли на вооружение первые три усовершенствованных F-35
Пентагон: США приняли на вооружение первые три истребителя пятого поколения F-35