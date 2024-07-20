https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960946244.html
Спецоперация, 20 июля: ВСУ потеряли до 1895 военных за сутки
Спецоперация, 20 июля: ВСУ потеряли до 1895 военных за сутки - РИА Новости, 20.07.2024
Спецоперация, 20 июля: ВСУ потеряли до 1895 военных за сутки
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в публикации американского политика в соцсети Truth... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:58
2024-07-20T17:58
2024-07-20T18:17
специальная военная операция на украине
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владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в публикации американского политика в соцсети Truth Social.Экс-глава государства назвал прошедшую беседу "очень хорошей". По его словам, в случае победы на президентских выборах в США в ноябре он "принесет мир и прекратит войну".По мнению Трампа, при его посреднических усилиях обе стороны конфликта смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию.В свою очередь Зеленский заявил, что договорился с Трампом о личной встрече, на которой они обсудят, какие шаги помогут заключить "справедливый и устойчивый мир" на Украине.Он также сообщил, что поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил покушение, произошедшее во время митинга в прошлую субботу.Ход спецоперацииСовокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1895 военнослужащих, две системы ПВО, девять танков и других бронемашин, 61 артиллерийское орудия и 51 военный автомобиль. Кроме того, Вооруженные силы уничтожили две пусковые установки и РЛС украинской системы ПВО Patriot.Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, военнослужащие ВСУ стали чаще сдаваться в плен в этом регионе, понимая тщетность приказов своего командования.Он также заявил, что уход украинских войск из правобережной части области, включая ранее входившие в Николаевскую область Снигиревский и Александровский районы, неминуем.Необычная поимкаК российским военным специалистам продолжают поступать новые трофеи из зоны СВО. Как рассказал РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин, сотрудники ЦКБР заполучили и изучили новейший украинский реактивный дальнолет-камикадзе.По его словам, это принципиально новая разработка противника — БПЛА оснащен реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полета, но есть и преимущества, учтя которые, Вооруженные силы получат бесценные данные по противодействию новой угрозе.Кузякин пояснил, что этот дрон способен резко разгоняться, приближаясь к зоне действия систем ПВО и РЭБ. Результаты его анализа уже передали соответствующим структурам, вырабатываются меры по противодействию.Атаки Украины на РоссииВ ночь на субботу российские системы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Ростовской области и один над территорией Смоленской.Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей. Всем им оказывают медицинскую помощь.По его словам, из-за прямого попадания снарядов в двух многоквартирных домах в городе повредились балконные плиты, фасады и стены. Кроме того, две квартиры получили серьезный урон, а в одном из зданий произошло возгорание газопровода, которое оперативно ликвидировали пожарные расчеты.
https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960926342.html
https://ria.ru/20240720/zelenskiy-1960911262.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в публикации американского политика в соцсети Truth Social
.
Экс-глава государства назвал прошедшую беседу "очень хорошей". По его словам, в случае победы на президентских выборах в США в ноябре он "принесет мир и прекратит войну".
По мнению Трампа, при его посреднических усилиях обе стороны конфликта смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию.
В свою очередь Зеленский заявил, что договорился с Трампом о личной встрече, на которой они обсудят, какие шаги помогут заключить "справедливый и устойчивый мир" на Украине
.
Он также сообщил, что поздравил Трампа с выдвижением от республиканцев и осудил покушение, произошедшее во время митинга в прошлую субботу.
Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили до 1895 военнослужащих, две системы ПВО, девять танков и других бронемашин, 61 артиллерийское орудия и 51 военный автомобиль. Кроме того, Вооруженные силы уничтожили две пусковые установки и РЛС украинской системы ПВО Patriot.
Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
, военнослужащие ВСУ
стали чаще сдаваться в плен в этом регионе, понимая тщетность приказов своего командования.
Он также заявил, что уход украинских войск из правобережной части области, включая ранее входившие в Николаевскую область
Снигиревский и Александровский районы
, неминуем.
К российским военным специалистам продолжают поступать новые трофеи из зоны СВО. Как рассказал РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин, сотрудники ЦКБР заполучили и изучили новейший украинский реактивный дальнолет-камикадзе.
По его словам, это принципиально новая разработка противника — БПЛА оснащен реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полета, но есть и преимущества, учтя которые, Вооруженные силы получат бесценные данные по противодействию новой угрозе.
Кузякин пояснил, что этот дрон способен резко разгоняться, приближаясь к зоне действия систем ПВО и РЭБ. Результаты его анализа уже передали соответствующим структурам, вырабатываются меры по противодействию.
В ночь на субботу российские системы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Ростовской области
и один над территорией Смоленской.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
, при обстреле Шебекино
пострадали семь мирных жителей. Всем им оказывают медицинскую помощь.
По его словам, из-за прямого попадания снарядов в двух многоквартирных домах в городе повредились балконные плиты, фасады и стены. Кроме того, две квартиры получили серьезный урон, а в одном из зданий произошло возгорание газопровода, которое оперативно ликвидировали пожарные расчеты.