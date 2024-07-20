https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html

"Последняя кульминационная битва". На Западе сделали заявление об СВО

"Последняя кульминационная битва". На Западе сделали заявление об СВО - РИА Новости, 20.07.2024

"Последняя кульминационная битва". На Западе сделали заявление об СВО

Финальная битва за Донбасс может произойти в ближайшее время, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:53

2024-07-20T15:53

2024-07-20T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

покровск

константиновка

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Финальная битва за Донбасс может произойти в ближайшее время, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться. <…> Украинское сопротивление ослабевает. Возможно, нам предстоят еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе, но после этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва", — отметил он.По словам эксперта, появляются новости о крайне дезорганизованной обороне ВСУ. Украинские солдаты все меньше хотят сражаться с той интенсивностью, что раньше, пояснил аналитик. Он также добавил, что они не способны сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени."Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая", — резюмировал Меркурис.Раннее 9 июля советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения. По его словам, на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская артиллерия, добавил он, работает по выявленным целям.В начале июля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960913354.html

покровск

константиновка

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в мире, покровск, константиновка, ян гагин, вооруженные силы украины