https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960867743.html

Военные группировки "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777

Военные группировки "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777 - РИА Новости, 20.07.2024

Военные группировки "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777, польскую самоходку Krab и британское орудие L-119, которые... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T05:10

2024-07-20T05:10

2024-07-20T05:46

специальная военная операция на украине

северск

вадим астафьев

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777, польскую самоходку Krab и британское орудие L-119, которые использовали украинские войска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 105-миллиметровое орудие L-119", - сказал Астафьев. Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили атаку подразделений 46-й аэромобильной бригады ВСУ, а также улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Северска, Ильинки и Часова Яра. "Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 550 военнослужащих", - уточнил Астафьев. Он добавил, что ударами артиллерии и барражирующими боеприпасами были поражены боевая бронированная машина, пять автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

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северск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия