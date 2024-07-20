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Военные группировки "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777
Военные группировки "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777 - РИА Новости, 20.07.2024
Военные группировки "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777, польскую самоходку Krab и британское орудие L-119, которые... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T05:10
2024-07-20T05:10
2024-07-20T05:46
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777, польскую самоходку Krab и британское орудие L-119, которые использовали украинские войска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 105-миллиметровое орудие L-119", - сказал Астафьев. Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили атаку подразделений 46-й аэромобильной бригады ВСУ, а также улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Северска, Ильинки и Часова Яра. "Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 550 военнослужащих", - уточнил Астафьев. Он добавил, что ударами артиллерии и барражирующими боеприпасами были поражены боевая бронированная машина, пять автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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северск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Северск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Военные группировки "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777
МО: группировка "Юг" уничтожила две гаубицы М777, самоходку Krab и орудие L-119
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили две американские гаубицы М777, польскую самоходку Krab и британское орудие L-119, которые использовали украинские войска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, четыре 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и 105-миллиметровое орудие L-119", - сказал Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили атаку подразделений 46-й аэромобильной бригады ВСУ
, а также улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригады в районах Северска
, Ильинки и Часова Яра.
"Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 550 военнослужащих", - уточнил Астафьев.
Он добавил, что ударами артиллерии и барражирующими боеприпасами были поражены боевая бронированная машина, пять автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".