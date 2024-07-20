https://ria.ru/20240720/servis-1960876431.html

Пассажиры севшего в Красноярске рейса Air India оценили сервис в России

Пассажиры севшего в Красноярске рейса Air India оценили сервис в России - РИА Новости, 20.07.2024

Пассажиры севшего в Красноярске рейса Air India оценили сервис в России

Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса авиакомпании Air India рассказали РИА Новости, что, несмотря на вынужденную остановку в России, они хорошо... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:40

2024-07-20T08:40

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САН-ФРАНЦИСКО, 20 июл - РИА Новости. Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса авиакомпании Air India рассказали РИА Новости, что, несмотря на вынужденную остановку в России, они хорошо провели время, а также высоко оценили уровень услуг, предоставленных им сотрудниками местного аэропорта. "Нам было очень комфортно, русские люди очень хорошие. Нам понравилось, все очень чисто и аккуратно", - рассказала семейная пара, пожелавшая не называть имен. Единственной, проблемой, с которой пришлось столкнуться пассажирам, большинство из которых индийцы, был языковой барьер. "Это было проблемой, но в остальном услуги были превосходные. Мы хорошо провели время", - рассказали они. Шантану Кемкар, который тоже прилетел резервным рейсом из Красноярска, рассказал, что сотрудники аэропорта оказывали всю необходимую помощь и были очень дружелюбны. "Сначала был языковой барьер, но по прошествии одного или двух часов проблема решилась, они были очень отзывчивы и всячески нам помогали. Потом в аэропорт пришли люди из нашего посольства и все организовали", - сказал он. Резервный борт Air India, который забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, приземлился ранее в американском городе Сан-Франциско.

https://ria.ru/20240718/samolet-1960582193.html

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