https://ria.ru/20240720/sbu-1960901244.html
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский - РИА Новости, 20.07.2024
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский
Мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:48
2024-07-20T12:48
2024-07-20T12:48
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. "СБУ и Нацполиция задержали мэра, занимавшегося рэкетом в Одесской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый возглавлял группировку, намеревавшуюся незаконно завладеть местной базой отдыха на берегу Черного моря. Согласно данным одесского отделения украинского телеканала "Общественное", задержанный - мэр Белгорода-Днестровского Виталий Жадан. СБУ и Национальная полиция Украины не публикуют имени подозреваемого.
https://ria.ru/20240701/zaderzhanie-1956562014.html
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одесская область, черное море, украина, служба безопасности украины
Одесская область, Черное море, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский
СБУ: мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете