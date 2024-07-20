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СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский - РИА Новости, 20.07.2024
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12:48 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/sbu-1960901244.html
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский - РИА Новости, 20.07.2024
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский
Мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:48
2024-07-20T12:48
одесская область
черное море
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале. &quot;СБУ и Нацполиция задержали мэра, занимавшегося рэкетом в Одесской области&quot;, - говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый возглавлял группировку, намеревавшуюся незаконно завладеть местной базой отдыха на берегу Черного моря. Согласно данным одесского отделения украинского телеканала "Общественное", задержанный - мэр Белгорода-Днестровского Виталий Жадан. СБУ и Национальная полиция Украины не публикуют имени подозреваемого.
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одесская область, черное море, украина, служба безопасности украины
Одесская область, Черное море, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ раскрыла причину задержания мэра города Белгород-Днестровский

СБУ: мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете

© Фото : СБУСБУ и Нацполиция задержали Виталия Жадана, занимавшегося рэкетом в Одесской области
СБУ и Нацполиция задержали Виталия Жадана, занимавшегося рэкетом в Одесской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : СБУ
СБУ и Нацполиция задержали Виталия Жадана, занимавшегося рэкетом в Одесской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэра города в Одесской области задержали по подозрению в рэкете, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.
«

"СБУ и Нацполиция задержали мэра, занимавшегося рэкетом в Одесской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый возглавлял группировку, намеревавшуюся незаконно завладеть местной базой отдыха на берегу Черного моря.
Согласно данным одесского отделения украинского телеканала "Общественное", задержанный - мэр Белгорода-Днестровского Виталий Жадан. СБУ и Национальная полиция Украины не публикуют имени подозреваемого.
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