https://ria.ru/20240720/samolety-1960941805.html

Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт

Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт - РИА Новости, 20.07.2024

Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт

Тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:22

2024-07-20T17:22

2024-07-20T17:22

экономика

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Нет, выкуп не обсуждаем - вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос", - сказал Старовойт, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли выделение дополнительных средств из ФНБ на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.

https://ria.ru/20231225/samolety-1917847196.html

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экономика, россия, роман старовойт