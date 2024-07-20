https://ria.ru/20240720/samolety-1960941805.html
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт - РИА Новости, 20.07.2024
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт
Тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:22
2024-07-20T17:22
2024-07-20T17:22
экономика
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Нет, выкуп не обсуждаем - вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос", - сказал Старовойт, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли выделение дополнительных средств из ФНБ на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.
https://ria.ru/20231225/samolety-1917847196.html
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экономика, россия, роман старовойт
Экономика, Россия, Роман Старовойт
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт
Старовойт: тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей не обсуждается