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Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт - РИА Новости, 20.07.2024
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17:22 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/samolety-1960941805.html
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт - РИА Новости, 20.07.2024
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт
Тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:22
2024-07-20T17:22
экономика
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Нет, выкуп не обсуждаем - вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос", - сказал Старовойт, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли выделение дополнительных средств из ФНБ на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.
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экономика, россия, роман старовойт
Экономика, Россия, Роман Старовойт
Выкуп самолетов иностранных лизингодателей не обсуждался, заявил Старовойт

Старовойт: тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей не обсуждается

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Роман Старовойт
Министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, заявил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«
"Нет, выкуп не обсуждаем - вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос", - сказал Старовойт, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли выделение дополнительных средств из ФНБ на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
СМИ: в ФНБ почти закончились деньги на выкуп самолетов у иностранцев
25 декабря 2023, 09:03
 
ЭкономикаРоссияРоман Старовойт
 
 
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