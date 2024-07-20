Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, рассказал Сальдо
Сальдо: украинские военные стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении
© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении, понимая тщетность приказов своего командования, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В пророссийском подполье РИА Новости сообщали, что тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона.
"Днепр для украинских боевиков на херсонском направлении превратился в границу между жизнью и смертью. Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Все их бессмысленно отправляли на атаку левобережья Херсонщины, а в итоге они закономерно сложили головы. Сами боевики понимают тщетность действий украинского командования на херсонском направлении и всё чаще сдаются в плен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо рассказал РИА Новости, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч человек. Глава региона подчеркнул, что тысячи погибших украинских военных оказались в Днепре.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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