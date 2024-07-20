https://ria.ru/20240720/saldo-1960920370.html

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, рассказал Сальдо

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, рассказал Сальдо - РИА Новости, 20.07.2024

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, рассказал Сальдо

Военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении, понимая тщетность приказов своего командования, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:16

2024-07-20T15:16

2024-07-20T15:21

специальная военная операция на украине

днепр (город)

россия

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Военные украинской армии стали чаще сдаваться в плен на Херсонском направлении, понимая тщетность приказов своего командования, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В пророссийском подполье РИА Новости сообщали, что тела погибших украинских солдат ежедневно прибивает течением к правому берегу Днепра в районе Херсона. "Днепр для украинских боевиков на херсонском направлении превратился в границу между жизнью и смертью. Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Все их бессмысленно отправляли на атаку левобережья Херсонщины, а в итоге они закономерно сложили головы. Сами боевики понимают тщетность действий украинского командования на херсонском направлении и всё чаще сдаются в плен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо рассказал РИА Новости, что украинская армия при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч человек. Глава региона подчеркнул, что тысячи погибших украинских военных оказались в Днепре. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html

днепр (город)

россия

херсонская область

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днепр (город), россия, херсонская область , владимир сальдо, безопасность