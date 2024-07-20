https://ria.ru/20240720/rvio-1960859922.html

Ликвидация Гитлера в 1944 году не принесла бы выгоды СССР, заявили в РВИО

Ликвидация Гитлера в 1944 году не принесла бы выгоды СССР, заявили в РВИО - РИА Новости, 20.07.2024

Ликвидация Гитлера в 1944 году не принесла бы выгоды СССР, заявили в РВИО

Ликвидация Гитлера в июле 1944 года, возможно, не только не принесла бы выгоды СССР, но и могла ухудшить ситуацию – не исключено, что заговорщики пошли бы на... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T01:14

2024-07-20T01:14

2024-07-20T01:14

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центральное разведывательное управление (цру)

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ликвидация Гитлера в июле 1944 года, возможно, не только не принесла бы выгоды СССР, но и могла ухудшить ситуацию – не исключено, что заговорщики пошли бы на перемирие с США и Великобританией, чтобы перенаправить свои боеспособные части с западного фронта против Красной армии, считает замдиректора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский. Ровно 80 лет назад, 20 июля 1944 года, состоялось покушение на Гитлера – заговорщики взорвали бомбу во время совещания фюрера с военными в его ставке "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии, однако главарь Третьего Рейха остался в живых. В течение дня выступления заговорщиков в Германии и оккупированной части Франции были подавлены, а некоторые наиболее активные участники во главе с полковником фон Штауффенбергом – ликвидированы. Затем последовали преследования более широкого круга лиц, вовлечённых в попытку переворота. Цифры разнятся, но арестованы были тысячи человек, а сотни казнены по решению нацистских судов. Некоторые высокопоставленные немецкие военачальники, подозревавшиеся в участии в заговоре, или по крайней мере в недоносительстве о нём, были вынуждены покончить с собой или ликвидированы с инсценировкой суицида, к их числу относятся фельдмаршалы фон Клюге и Роммель. "История не знает сослагательного наклонения, но мы можем предположить на основе имеющихся у нас данных, что если бы покушение на Гитлера увенчалось успехом, то, возможно, это бы и не привело ни к какому облегчению для СССР. Более того, существовали сценарии, при которых наше положение могло даже ухудшиться - одним из мотивов заговорщиков было желание замириться с высадившимися во Франции союзниками", - заявил РИА Новости Шполянский. Историк подчеркнул, что в случае примирения немцев с Западом взамен на ликвидацию Гитлера, а также уход германских войск из Франции, Бельгии, Нидерландов и, возможно, Дании, немцам бы удалось перебросить часть боеспособных сил с западного фронта на восточный, что усугубило бы положение Красной армии. Эксперт предположил, что при сохранении во власти Гитлера никто бы из западных лидеров не решился на сепаратный мир. Именно поэтому сам СССР осознанно отказался от очевидной идеи организовать ликвидацию фюрера. "Любопытный факт, сегодня мы знаем, что Советский Союз также планировал покушение на Гитлера на начальном этапе войны, но уже где-то к 1943 году Сталин отказался от этой идеи, потому что считал, что Гитлер – это настолько демонизировавшая себя фигура, что более удобного антагониста для сплочения коалиции просто не найти", - пояснил собеседник агентства. План покушения Говоря о самом плане покушения, Шполянский отметил, что оно было исполнено с "чисто немецким пристрастием к дисциплине" – в основе этого авантюрного плана лежала операция "Валькирия", которой изначально назывался не заговор против Гитлера, а мероприятия по пресечению возможных антиправительственных мятежей в немецкой столице. Именно поэтому многие солдаты и офицеры среднего-низшего звена, которые участвовали в последовавшей за попыткой покушения попыткой переворота, искренне думали, что на самом деле они задействованы в стабилизации ситуации, а не захватывают власть. "Однако большинство офицеров высшего звена были в курсе того, что происходит, и поэтому-то они приняли свою участь после того, как покушение завершилось неудачно. После покушения Гитлер стал ещё более истеричным и подозрительным – в ходе развернутой кампании по выявлению участников заговора под подозрением оказалось целых четыре фельдмаршала, одного из которых казнили, двоих, скорее всего, довели до самоубийства", - подчеркнул историк. Сплочение вокруг "жертвы" Как отметил эксперт, Гитлеру очень сильно повезло: четыре человека из присутствующих на заседании ставки погибли от взрыва, в том числе генералы Рудольф Шмундт и Гюнтер Кортен. Фюрера спас дубовый стол и то, что чемодан со взрывчаткой стоял не прямо у него под ногами, а за перегородкой, которая делила стол на сектора. "В определенной степени неудачное покушение позволило Гитлеру сплотить часть немецкого общества вокруг себя на фоне военных поражений. Мы знаем, что он всегда думал, что ему благоволят некие высшие силы, а избежав гибели, он получил этому "подтверждение" и мог рассчитывать, что так же будут думать его многочисленные последователи", - рассказал Шполянский. По его словам, аналогичным образом покушение на Гитлера повлияло на многих фанатиков, которых в нацистской Германии было много: "Они укоренились в вере в то, что Гитлера нельзя убить, что высшие силы с ним и, весьма вероятно, это даже на какое-то время продлило агонию нацистской Германии. Не зря ведь на пряжках солдат вермахта было выгравировано "Gott mit uns" ("С нами бог" – нем.) – только вот неясно, о каком всё-таки боге шла речь в данном случае". Заговорщики – герои? Говоря о личностях заговорщиков и их исторической роли, историк указал на невозможность дать им объективную оценку. "С точки зрения самой Германии готовившие покушение на Гитлера наверняка являются позитивными историческими фигурами, потому что они собирались устранить лидера нацистского государства, и некоторыми из них двигало истинное желание спасти страну и ту часть немецкого народа, которая останется от него, от полного уничтожения, которое ему грозило. Если же мы посмотрим с точки зрения СССР, то, конечно, их однозначно положительными персонажами называть нельзя", - отметил он. Шполянский напомнил, что почти все заговорщики в своё время поддерживали приход Гитлера к власти, считая, что ему удастся сплотить расколотую нацию и преодолеть последствия несправедливого, как они считали, для Германии Версальского мирного договора. Кроме того, многие из них даже после того, как Гитлер возглавил страну, поддерживали его и воевали против Советского Союза. При этом, подчеркнул собеседник агентства, желание ликвидировать нацистского лидера у заговорщиков было последовательным и не связанным исключительно с военными поражениями Третьего рейха - первое организованное покушение на Гитлера было предпринято в мае 1943 года под оккупированным Смоленском, где располагался штаб группы армий "Центр". "Там должны были взрывать самолет Гитлером, замаскировав бомбы под две бутылки коньяка, однако они не сработали, потом организаторам пришлось аккуратно эти бутылки менять на другие, чтобы их не вычислили. В то время Второй фронт союзниками еще не был открыт, не было Курской дуги, немецкие бронетанковые силы не были разгромлены, поражение в войне рейха ещё не было предрешено, но у заговорщиков уже были планы физического уничтожения фюрера", - рассказал историк. Сепаратные переговоры немцев с союзниками Ранее были опубликованы архивные материалы спецслужб, рассказывающие о сепаратных переговорах, которые в годы Великой Отечественной войны вели различные представители США и Великобритании с одной стороны и Германии – с другой. В частности, было обнародовано агентурное сообщение из архива Службы внешней разведки РФ о встрече в начале мая 1944 года немецкого генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича с резидентом Управления стратегических служб США (предтечи ЦРУ) в швейцарском Берне Алленом Даллесом. Фон Браухич тогда заявил, что от имени группы немецких военных он предлагает США мир на определенных условиях: группа немецких военных свергнет Гитлера; заговорщики создают военное правительство, которое пойдет на безусловную капитуляцию; советские войска не должны участвовать в занятии какой бы то ни было германской территории. Согласно сообщению, позже, в мае 1944-го, к Даллесу обратились представители группы немцев, состоявшей из видных военных, включая начальника штаба сухопутных войск Курта Цейтцлера, промышленников и оставшихся в Германии правых социал-демократов, с предложением о мире на условиях ухода германских войск с оккупированных территорий в Западной Европе и свободы действий на Востоке для продолжения войны с СССР.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20240408/krym-1938470237.html

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https://ria.ru/20240509/istoriya-1944833787.html

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германия, ссср, сша, российское военно-историческое общество (рвио), центральное разведывательное управление (цру), общество