https://ria.ru/20240720/reys-1960870042.html

Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско

Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско - РИА Новости, 20.07.2024

Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско

Резервный борт авиакомпании Air India, который ранее забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, приземлился в американском городе Сан-Франциско,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T06:29

2024-07-20T06:29

2024-07-20T10:05

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САН-ФРАНЦИСКО (США), 20 июл - РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air India, который ранее забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, приземлился в американском городе Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости. Поздно вечером в пятницу представитель международного аэропорта Красноярск сообщил агентству, что резервный борт Air India вылетел из административного центра края. В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета. В четверг около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления не было, сообщили в Росавиации. Там отметили, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Это уже второй случай за год с небольшим, когда рейс Air India на этом маршруте был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.

https://ria.ru/20240719/krasnoyarsk-1960734573.html

красноярск

дели

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красноярск, дели, сан-франциско, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777, boeing 777-200, в мире