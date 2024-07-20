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Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско - РИА Новости, 20.07.2024
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06:29 20.07.2024 (обновлено: 10:05 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/reys-1960870042.html
Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско
Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско - РИА Новости, 20.07.2024
Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско
Резервный борт авиакомпании Air India, который ранее забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, приземлился в американском городе Сан-Франциско,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:29
2024-07-20T10:05
красноярск
дели
сан-франциско
air india
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777
boeing 777-200
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 20 июл - РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air India, который ранее забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, приземлился в американском городе Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости. Поздно вечером в пятницу представитель международного аэропорта Красноярск сообщил агентству, что резервный борт Air India вылетел из административного центра края. В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета. В четверг около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления не было, сообщили в Росавиации. Там отметили, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Это уже второй случай за год с небольшим, когда рейс Air India на этом маршруте был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.
https://ria.ru/20240719/krasnoyarsk-1960734573.html
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красноярск, дели, сан-франциско, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777, boeing 777-200, в мире
Красноярск, Дели, Сан-Франциско, Air India, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777, Boeing 777-200, В мире
Борт Air India с пассажирами из Красноярска прибыл в Сан-Франциско

Рейс Air India, экстренно севший в Красноярске, приземлился в Сан-Франциско

© РИА НовостиПассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса Air India во время прибытия в Сан-Франциско. 20 июля 2024
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса Air India во время прибытия в Сан-Франциско. 20 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости
Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса Air India во время прибытия в Сан-Франциско. 20 июля 2024
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО (США), 20 июл - РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air India, который ранее забрал пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, приземлился в американском городе Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости.
Поздно вечером в пятницу представитель международного аэропорта Красноярск сообщил агентству, что резервный борт Air India вылетел из административного центра края. В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета.
В четверг около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления не было, сообщили в Росавиации. Там отметили, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь.
Это уже второй случай за год с небольшим, когда рейс Air India на этом маршруте был вынужден сделать незапланированную посадку в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного из двигателей. Находившиеся на этом самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания в Магадане.
Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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КрасноярскДелиСан-ФранцискоAir IndiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777Boeing 777-200В мире
 
 
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