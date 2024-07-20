https://ria.ru/20240720/regiony-1960895095.html

Регионы до конца года получат более двух тысяч школьных автобусов

Регионы до конца года получат более двух тысяч школьных автобусов - РИА Новости, 20.07.2024

Регионы до конца года получат более двух тысяч школьных автобусов

Регионы до конца 2024 года получат более 2,6 тысячи новых школьных автобусов, распоряжение об их распределении по субъектам подписал глава правительства Михаил... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T11:51

2024-07-20T11:51

2024-07-20T11:51

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Регионы до конца 2024 года получат более 2,6 тысячи новых школьных автобусов, распоряжение об их распределении по субъектам подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. "По поручению президента правительство продолжает работу по закупке школьных автобусов. До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2,6 тысячи машин. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения такими видами машин. Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы. В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей. Обновить парк школьных автобусов в течение 2021–2024 годов правительству поручил президент по итогам послания Федеральному Собранию в 2021 году. Вся техника должна быть российского производства.

https://ria.ru/20240719/genprokuror-1960687431.html

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общество, михаил мишустин