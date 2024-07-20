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Зенитчики группировки "Запад" поразили ракету Storm Shadow - РИА Новости, 20.07.2024
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11:07 20.07.2024 (обновлено: 12:53 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/raketa-1960891278.html
Зенитчики группировки "Запад" поразили ракету Storm Shadow
Зенитчики группировки "Запад" поразили ракету Storm Shadow - РИА Новости, 20.07.2024
Зенитчики группировки "Запад" поразили ракету Storm Shadow
Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" заявил об уничтожении крылатой ракеты Storm Shadow на купянском участке фронта, рассказал... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:07
2024-07-20T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" заявил об уничтожении крылатой ракеты Storm Shadow на купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета с позывным "Паук". "В последнее время сбивали беспилотный летательный аппарат португальского производства Tekever, "Фурию" - разведывательный БПЛА самолётного типа, "Лелеку" самолётного типа, крылатую ракету Storm Shadow, (снаряд – ред.) РСЗО с повышенной дальностью HIMARS", - рассказал "Паук". Он пояснил, что Storm Shadow летит по обычной траектории крылатой ракеты и является хорошей целью для "Тор-М2". По его словам, ракету поразили с первого выстрела. "Технические характеристики машины позволяют. Это 98% попадания. В основном-то машина всё делает, но экипаж тоже важен", - рассказал "Паук". Storm Shadow, или "Тень шторма" – малозаметная тактическая крылатая ракета большой дальности. Это совместная разработка британской оборонной и аэрокосмической компании British Aerospace и французской Matra, специализирующейся на производстве авиакосмического оборудования и транспорта.
https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
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Работа расчета ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад" на купянском направлении
Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки "Запад" активно работает на купянском участке фронта. В числе сбитых целей – ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS, а также португальские и американские БПЛА. Российские военные показали РИА Новости обломки сбитого португальского дрона Tekever AR5.
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Зенитчики группировки "Запад" поразили ракету Storm Shadow

Расчет "Тор-М2" уничтожил ракету Storm Shadow на Купянском участке фронта

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июл - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Запад" заявил об уничтожении крылатой ракеты Storm Shadow на купянском участке фронта, рассказал журналистам начальник расчета с позывным "Паук".
"В последнее время сбивали беспилотный летательный аппарат португальского производства Tekever, "Фурию" - разведывательный БПЛА самолётного типа, "Лелеку" самолётного типа, крылатую ракету Storm Shadow, (снаряд – ред.) РСЗО с повышенной дальностью HIMARS", - рассказал "Паук".
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Он пояснил, что Storm Shadow летит по обычной траектории крылатой ракеты и является хорошей целью для "Тор-М2". По его словам, ракету поразили с первого выстрела.
"Технические характеристики машины позволяют. Это 98% попадания. В основном-то машина всё делает, но экипаж тоже важен", - рассказал "Паук".
Storm Shadow, или "Тень шторма" – малозаметная тактическая крылатая ракета большой дальности. Это совместная разработка британской оборонной и аэрокосмической компании British Aerospace и французской Matra, специализирующейся на производстве авиакосмического оборудования и транспорта.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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