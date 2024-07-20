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Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 20.07.2024 (обновлено: 08:58 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pvo-1960872547.html
Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах
Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах - РИА Новости, 20.07.2024
Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:33
2024-07-20T08:58
специальная военная операция на украине
безопасность
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смоленская область
россия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области", — говорится в релизе.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, при атаке дронов никто не пострадал. К месту падения обломков аппаратов выехали аварийные службы.Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что беспилотник сбили в Смоленском районе. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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безопасность, ростовская область, смоленская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Смоленская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах

МО: силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников над территорией двух областей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, при атаке дронов никто не пострадал. К месту падения обломков аппаратов выехали аварийные службы.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что беспилотник сбили в Смоленском районе. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьСмоленская областьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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