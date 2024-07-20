https://ria.ru/20240720/pvo-1960872547.html

Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах

Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах - РИА Новости, 20.07.2024

Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T07:33

2024-07-20T07:33

2024-07-20T08:58

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области", — говорится в релизе.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, при атаке дронов никто не пострадал. К месту падения обломков аппаратов выехали аварийные службы.Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что беспилотник сбили в Смоленском районе. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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