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Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 20.07.2024
Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:02
2024-07-20T06:02
2024-07-20T06:12
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что на севере Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ."Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет", — написал Голубев.Губернатор добавил, что к месту падения обломков беспилотников выехали аварийные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Ростовская область, Василий Голубев
Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области
Голубев: силы ПВО ночью сбили 26 БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет