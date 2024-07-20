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Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 20.07.2024
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06:02 20.07.2024 (обновлено: 06:12 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pvo-1960868652.html
Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 20.07.2024
Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области
Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:02
2024-07-20T06:12
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что на севере Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ."Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет", — написал Голубев.Губернатор добавил, что к месту падения обломков беспилотников выехали аварийные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Ростовская область, Василий Голубев
Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области

Голубев: силы ПВО ночью сбили 26 БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал, что на севере Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ.
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"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет", — написал Голубев.
Губернатор добавил, что к месту падения обломков беспилотников выехали аварийные службы.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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