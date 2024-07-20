https://ria.ru/20240720/pvo-1960868652.html

Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области - РИА Новости, 20.07.2024

Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T06:02

2024-07-20T06:02

2024-07-20T06:12

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что на севере Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ."Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет", — написал Голубев.Губернатор добавил, что к месту падения обломков беспилотников выехали аварийные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, ростовская область, василий голубев