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В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ
В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024
В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ
Более 10 беспилотников ВСУ уничтожены на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T03:00
2024-07-20T03:00
2024-07-20T03:05
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ уничтожены на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет", — написал он.Голубев добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Василий Голубев
В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ
Голубев: на севере Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ