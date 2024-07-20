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В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 20.07.2024 (обновлено: 03:05 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pvo-1960863764.html
В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ
В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024
В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ
Более 10 беспилотников ВСУ уничтожены на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T03:00
2024-07-20T03:05
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
василий голубев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ уничтожены на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет", — написал он.Голубев добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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ростовская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Василий Голубев
В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ

Голубев: на севере Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ уничтожены на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет", — написал он.
Голубев добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияВасилий Голубев
 
 
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