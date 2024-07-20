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В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ

В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.07.2024

В Ростовской области уничтожили более десяти беспилотников ВСУ

Более 10 беспилотников ВСУ уничтожены на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:00

2024-07-20T03:00

2024-07-20T03:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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василий голубев

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ уничтожены на севере Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет", — написал он.Голубев добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, василий голубев