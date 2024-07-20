https://ria.ru/20240720/putevki-1960894384.html

Исследование показало, сколько россиян покупают путевки в офисах турфирм

Исследование показало, сколько россиян покупают путевки в офисах турфирм - РИА Новости, 20.07.2024

Исследование показало, сколько россиян покупают путевки в офисах турфирм

Порядка 14% россиян до сих пор продолжают посещать офисы для того, чтобы приобрести путевку, при этом сайты по подбору туров уже используют 25%... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T11:45

2024-07-20T11:45

2024-07-20T11:47

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Порядка 14% россиян до сих пор продолжают посещать офисы для того, чтобы приобрести путевку, при этом сайты по подбору туров уже используют 25% путешественников, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. Там уточнили, что в исследовании приняло участие 1,2 тысячи жителей РФ, которые пользовались гостиничными услугами хотя бы раз в течение последних 12 месяцев. Респондентам предлагался множественный выбор. "Согласно результатам, две трети (65%) россиян при выборе места размещения пользовались сайтами по подбору гостиниц, четверть россиян пользовались сайтами по подбору туров. Офисы турфирмы посещают 14%", - сообщили аналитики. Они выяснили, что наиболее популярным сервисом по подбору гостиниц и туров стали "Яндекс Путешествия" – ими пользуется 42% россиян при выборе гостиниц и 46% россиян при выборе туров. "28% при выборе туров использовали сервис "Туту" и 20% пользовались сервисом "Туту Отели". "Т-Путешествия" оказался востребованным у 14% россиян, подбиравших туры и у 11% граждан, подбиравших гостиницы", - отметили в исследовании, добавив, что при выборе гостиниц популярностью пользовались сервисы "Суточно" (33%), "Островок" (20%), а при выборе туров обращаются в Level.Travel (13%) и Coral Travel (12%). Аналитики также выяснили, что находясь в поиске туров, россияне чаще ориентируются по отзывам в интернете (38%) и следуют рекомендациям знакомых (37%). "Реже интересуются сайтами на туристическую тематику (23%), сайтами местных туристических информационных центров (18%). Также 18% обращают внимание на информацию, публикуемую на форумах или в группах в социальных сетях. Лично с представителями турфирм общаются 17% россиян. Реже всего в качестве источников информации выступают мнения блогеров (9%) и документальные фильмы о месте отдыха (4%)", - рассказали в Роскачестве. Там отметили, что при выборе гостиниц россияне обращают внимание на цену (73%) и удобства в номере (51%). "Также в пятерку релевантных критериев при выборе отеля входит транспортная доступность (34%), тип питания (32%), условия оплаты и бронирования (30%). На рейтинг отеля обращает внимание 27%", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20240607/allinclusive-1951094156.html

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