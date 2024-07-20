https://ria.ru/20240720/protesty-1960976101.html

На протестах фермеров во Франции пострадали девять человек

На протестах фермеров во Франции пострадали девять человек - РИА Новости, 20.07.2024

На протестах фермеров во Франции пострадали девять человек

Девять человек получили ранения, семь были задержаны на протестах фермеров на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:32

2024-07-20T22:32

2024-07-20T22:32

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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Девять человек получили ранения, семь были задержаны на протестах фермеров на западе Франции, сообщает телеканал BFMTV. Согласно организаторам запрещенной акции в портовом городе Ля-Рошель, движению "Восстания земли", порядка 6 тысяч человек приняли участие в манифестациях. Как сообщила префектура департамента Приморская Шаранта, 500 из них - радикалы black bloc. Прокуратура Ля-Рошели сообщила о семи задержаниях. По её данным, по меньшей мере девять человек получили ранения, из них пять манифестантов и четверо полицейских. Ранее телеканал сообщал, что протестная акция в Ля-Рошели на западе Франции против строительства водохранилищ переросла в столкновения с полицией, правоохранители применили против манифестантов слезоточивый газ. В пятницу противники строительства водохранилищ также провели демонстрацию во французской коммуне Минье-Оксанс на западе страны. После применения полицейскими слезоточивого газа для разгона активистов возник пожар, охвативший поле. До этого, несмотря на запреты префектуры, прошла демонстрация против ирригационных водохранилищ на западе Франции в коммуне Мель. В конце марта 2023 года в коммуне Сент-Солин в данном регионе прошла масштабная акция протеста против строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства, для чего власти планируют объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года. По данным полиции, в акции приняли участие от шести до восьми тысяч человек. Для разгона манифестантов полиция использовала шашки со слезоточивым газом и резиновые пули. Более 200 протестующих получили ранения, двое впали в кому из-за серьезных ран. Около 45 жандармов подали жалобы на насилие в отношении них.

https://ria.ru/20240717/frantsiya-1960077510.html

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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