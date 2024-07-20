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На протестах в Ирландии пострадали три полицейских, сообщили СМИ
На протестах в Ирландии пострадали три полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
На протестах в Ирландии пострадали три полицейских, сообщили СМИ
Три сотрудника ирландской полиции получили ранения во время прошедшей в пятницу вечером демонстрации против иммигрантов, сообщает в субботу газета Irish Times. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:48
2024-07-20T16:48
2024-07-20T16:48
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Три сотрудника ирландской полиции получили ранения во время прошедшей в пятницу вечером демонстрации против иммигрантов, сообщает в субботу газета Irish Times. "Один человек был задержан и три сотрудника Национальной полиции получили ранения во время очередных беспорядков у заброшенной фабрики, выделенной для просителей международной защиты", - сказано в статье. Отмечается, что один из полицейских был доставлен в больницу с травмами лица. Несколько сотен протестующих собрались в пятницу вечером у здания бывшей фабрики Crown Paints и перекрыли прилегающую дорогу в двух направлениях. Позднее на объекте был замечен пожар. Полицейские силой разогнали протестующих, были применены перцовые баллончики. Правоохранители склоняются к версии, что пожар возник в результате поджога, поскольку похожий случай на фоне демонстраций прошел ранее в четверг.
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в мире, ирландия
На протестах в Ирландии пострадали три полицейских, сообщили СМИ
Irish Times: в Ирландии на акции против иммигрантов пострадали три полицейских
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Три сотрудника ирландской полиции получили ранения во время прошедшей в пятницу вечером демонстрации против иммигрантов, сообщает в субботу газета Irish Times
.
"Один человек был задержан и три сотрудника Национальной полиции получили ранения во время очередных беспорядков у заброшенной фабрики, выделенной для просителей международной защиты", - сказано в статье.
Отмечается, что один из полицейских был доставлен в больницу с травмами лица.
Несколько сотен протестующих собрались в пятницу вечером у здания бывшей фабрики Crown Paints и перекрыли прилегающую дорогу в двух направлениях. Позднее на объекте был замечен пожар.
Полицейские силой разогнали протестующих, были применены перцовые баллончики. Правоохранители склоняются к версии, что пожар возник в результате поджога, поскольку похожий случай на фоне демонстраций прошел ранее в четверг.