https://ria.ru/20240720/programma-1960884640.html

Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки

Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки - РИА Новости, 20.07.2024

Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки

Власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости и рассматривают различные альтернативы ипотеке, одной из которых может стать программа ссудо-сберегательных... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:02

2024-07-20T10:02

2024-07-20T13:28

экономика

россия

марат хуснуллин

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ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости и рассматривают различные альтернативы ипотеке, одной из которых может стать программа ссудо-сберегательных касс, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Башкирию. "Мы продлили льготную ипотеку, именно для семей, это очень важно. Более миллиона <...> семей получили по стране семейную ипотеку. Посмотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высока, очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов ежегодно, которые доплачиваем за каждого заемщика", — сказал он.По словам вице-премьера, за динамикой будут наблюдать в течение трех месяцев и если понадобятся необходимые меры, их вынесут на уровне правительства.При этом Хуснуллин упомянул об опыте Башкирии, где давно и успешно действует программа ссудо-сберегательных касс. По его мнению, этот вариант может стать альтернативой ипотеки. "Мы сегодня посмотрели, как можно эту программу предъявить на федеральном уровне. Еще раз подумаем, нужно ли внести изменения в законодательство", — добавил вице-премьер.Он также обратил внимание на хорошие результаты Башкирии в сфере жилищного строительства и на ежегодно увеличивающееся число выданных разрешений на строительство. Ближайший год, по мнению вице-премьера, будет непростым для строительной отрасли из-за снижения ипотеки, но этот период нужно пережить, сократить некоторые расходы, провести оптимизацию и подготовиться к новому росту. Власти не отказываются от нацпроекта "Жилье" и планируют добиться обеспеченности жильем в 33 квадратных метра на человека, заключил он.В начале июля программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Она позволяет семьям, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, получить кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до шести миллионов рублей в остальных регионах. Заемщик сможет взять и более крупный ипотечный кредит — до 30 и до 15 миллионов рублей соответственно, — но на сумму, превышающую установленный госпрограммой лимит, будет действовать рыночная ставка.

https://radiosputnik.ru/20240718/ipoteka-1960559381.html

https://ria.ru/20240520/ipoteka-1947090693.html

https://realty.ria.ru/20240321/ipoteka-1934614822.html

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экономика, россия, марат хуснуллин