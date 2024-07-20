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Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки - РИА Новости, 20.07.2024
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10:02 20.07.2024 (обновлено: 13:28 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/programma-1960884640.html
Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки
Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки - РИА Новости, 20.07.2024
Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки
Власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости и рассматривают различные альтернативы ипотеке, одной из которых может стать программа ссудо-сберегательных... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T10:02
2024-07-20T13:28
экономика
россия
марат хуснуллин
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ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости и рассматривают различные альтернативы ипотеке, одной из которых может стать программа ссудо-сберегательных касс, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Башкирию. &quot;Мы продлили льготную ипотеку, именно для семей, это очень важно. Более миллиона &lt;...&gt; семей получили по стране семейную ипотеку. Посмотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высока, очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов ежегодно, которые доплачиваем за каждого заемщика&quot;, — сказал он.По словам вице-премьера, за динамикой будут наблюдать в течение трех месяцев и если понадобятся необходимые меры, их вынесут на уровне правительства.При этом Хуснуллин упомянул об опыте Башкирии, где давно и успешно действует программа ссудо-сберегательных касс. По его мнению, этот вариант может стать альтернативой ипотеки. &quot;Мы сегодня посмотрели, как можно эту программу предъявить на федеральном уровне. Еще раз подумаем, нужно ли внести изменения в законодательство&quot;, — добавил вице-премьер.Он также обратил внимание на хорошие результаты Башкирии в сфере жилищного строительства и на ежегодно увеличивающееся число выданных разрешений на строительство. Ближайший год, по мнению вице-премьера, будет непростым для строительной отрасли из-за снижения ипотеки, но этот период нужно пережить, сократить некоторые расходы, провести оптимизацию и подготовиться к новому росту. Власти не отказываются от нацпроекта "Жилье" и планируют добиться обеспеченности жильем в 33 квадратных метра на человека, заключил он.В начале июля программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Она позволяет семьям, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, получить кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до шести миллионов рублей в остальных регионах. Заемщик сможет взять и более крупный ипотечный кредит — до 30 и до 15 миллионов рублей соответственно, — но на сумму, превышающую установленный госпрограммой лимит, будет действовать рыночная ставка.
https://radiosputnik.ru/20240718/ipoteka-1960559381.html
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экономика, россия, марат хуснуллин
Экономика, Россия, Марат Хуснуллин
Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки

Хуснуллин допустил изменение условий программы семейной ипотеки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости и рассматривают различные альтернативы ипотеке, одной из которых может стать программа ссудо-сберегательных касс, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Башкирию.
«

"Мы продлили льготную ипотеку, именно для семей, это очень важно. Более миллиона <...> семей получили по стране семейную ипотеку. Посмотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высока, очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов ежегодно, которые доплачиваем за каждого заемщика", — сказал он.

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По словам вице-премьера, за динамикой будут наблюдать в течение трех месяцев и если понадобятся необходимые меры, их вынесут на уровне правительства.
При этом Хуснуллин упомянул об опыте Башкирии, где давно и успешно действует программа ссудо-сберегательных касс. По его мнению, этот вариант может стать альтернативой ипотеки.
«

"Мы сегодня посмотрели, как можно эту программу предъявить на федеральном уровне. Еще раз подумаем, нужно ли внести изменения в законодательство", — добавил вице-премьер.

Он также обратил внимание на хорошие результаты Башкирии в сфере жилищного строительства и на ежегодно увеличивающееся число выданных разрешений на строительство.
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В начале июля программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Она позволяет семьям, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, получить кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до шести миллионов рублей в остальных регионах. Заемщик сможет взять и более крупный ипотечный кредит — до 30 и до 15 миллионов рублей соответственно, — но на сумму, превышающую установленный госпрограммой лимит, будет действовать рыночная ставка.
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