https://ria.ru/20240720/prava-1960879439.html
Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских прав
Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских прав - РИА Новости, 20.07.2024
Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских прав
Россия и Шри-Ланка могут обсудить вопрос взаимного признания водительских прав, если в этом есть необходимость, заявил в интервью РИА Новости временный... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:12
2024-07-20T09:12
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Шри-Ланка могут обсудить вопрос взаимного признания водительских прав, если в этом есть необходимость, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза."Если это проблема, что россияне не могут использовать свои права для передвижения на острове, то, я думаю, мы всегда можем обсудить возможное решение", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос.На Шри-Ланке не действуют российские водительские права: для того, чтобы использовать на острове автомобиль, у водителя должно быть международное водительское удостоверение или местные права. За езду без них можно получить штраф.
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россия, шри-ланка, в мире
Россия, Шри-Ланка, В мире
Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских прав
Дипломат Амза: Россия и Шри-Ланка могут обсудить признание водительских прав
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Шри-Ланка могут обсудить вопрос взаимного признания водительских прав, если в этом есть необходимость, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза.
"Если это проблема, что россияне не могут использовать свои права для передвижения на острове, то, я думаю, мы всегда можем обсудить возможное решение", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос.
На Шри-Ланке не действуют российские водительские права: для того, чтобы использовать на острове автомобиль, у водителя должно быть международное водительское удостоверение или местные права. За езду без них можно получить штраф.