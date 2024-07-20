https://ria.ru/20240720/prava-1960879439.html

Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских прав

Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских прав - РИА Новости, 20.07.2024

Россия и Шри-Ланка могут обсудить взаимное признание водительских прав

Россия и Шри-Ланка могут обсудить вопрос взаимного признания водительских прав, если в этом есть необходимость, заявил в интервью РИА Новости временный... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:12

2024-07-20T09:12

2024-07-20T09:42

россия

шри-ланка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Шри-Ланка могут обсудить вопрос взаимного признания водительских прав, если в этом есть необходимость, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный Шри-Ланки в РФ Пакир Амза."Если это проблема, что россияне не могут использовать свои права для передвижения на острове, то, я думаю, мы всегда можем обсудить возможное решение", - сказал Амза, отвечая на соответствующий вопрос.На Шри-Ланке не действуют российские водительские права: для того, чтобы использовать на острове автомобиль, у водителя должно быть международное водительское удостоверение или местные права. За езду без них можно получить штраф.

https://ria.ru/20240720/vizy-1960871571.html

россия

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, шри-ланка, в мире