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В Анталье вспыхнул лесной пожар

В Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2024

В Анталье вспыхнул лесной пожар

Три самолета и два вертолета участвуют в тушении лесного пожара в турецкой курортной Анталье, передает агентство DHA. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:14

2024-07-20T17:14

2024-07-20T17:53

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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Три самолета и два вертолета участвуют в тушении лесного пожара в турецкой курортной Анталье, передает агентство DHA. "Около 15.00 (совпадает с мск) в лесу в районе Коньяалты Сарысу по неустановленной причине вспыхнул пожар. После получения уведомления в район были направлены команды регионального управления лесного хозяйства и пожарные бригады", - говорится в сообщении. По данным агентства, с огнем борются три самолета, два вертолета, машины для подвоза воды и большое число работников пожарной охраны.

https://ria.ru/20240714/turtsija-1959658776.html

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в мире, турция