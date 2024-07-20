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В Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2024
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17:14 20.07.2024 (обновлено: 17:53 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960940407.html
В Анталье вспыхнул лесной пожар
В Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 20.07.2024
В Анталье вспыхнул лесной пожар
Три самолета и два вертолета участвуют в тушении лесного пожара в турецкой курортной Анталье, передает агентство DHA. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:14
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АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Три самолета и два вертолета участвуют в тушении лесного пожара в турецкой курортной Анталье, передает агентство DHA. "Около 15.00 (совпадает с мск) в лесу в районе Коньяалты Сарысу по неустановленной причине вспыхнул пожар. После получения уведомления в район были направлены команды регионального управления лесного хозяйства и пожарные бригады", - говорится в сообщении. По данным агентства, с огнем борются три самолета, два вертолета, машины для подвоза воды и большое число работников пожарной охраны.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Анталье вспыхнул лесной пожар

Три самолета и два вертолета тушат лесной пожар в Анталье

© DHAЛесной пожар в турецкой курортной Анталье
Лесной пожар в турецкой курортной Анталье - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© DHA
Лесной пожар в турецкой курортной Анталье
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Три самолета и два вертолета участвуют в тушении лесного пожара в турецкой курортной Анталье, передает агентство DHA.
"Около 15.00 (совпадает с мск) в лесу в районе Коньяалты Сарысу по неустановленной причине вспыхнул пожар. После получения уведомления в район были направлены команды регионального управления лесного хозяйства и пожарные бригады", - говорится в сообщении.
По данным агентства, с огнем борются три самолета, два вертолета, машины для подвоза воды и большое число работников пожарной охраны.
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