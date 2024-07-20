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В Петербурге потушили пожар в кафе в здании ТРЦ
В Петербурге потушили пожар в кафе в здании ТРЦ - РИА Новости, 20.07.2024
В Петербурге потушили пожар в кафе в здании ТРЦ
Пожар в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, где горела вентиляционная вытяжка в кафе, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:43
2024-07-20T16:43
2024-07-20T16:44
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пожар в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, где горела вентиляционная вытяжка в кафе, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. В здании ТРЦ "Галерея", в помещении кафе на пятом этаже, происходило горение в вентиляционной вытяжке на площади 5 квадратных метров. "Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось четыре единицы техники и 19 человек от МЧС.
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960932556.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в кафе в здании ТРЦ
ГУМЧС: в центре Петербурга потушили пожар в кафе в ТРЦ, где горела вытяжка