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В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ - РИА Новости, 20.07.2024
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16:12 20.07.2024 (обновлено: 16:36 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pozhar-1960930133.html
В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ
В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ - РИА Новости, 20.07.2024
В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ
Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:12
2024-07-20T16:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское ГУМЧС. "В здании ТРЦ "Галерея" на пятом этаже в помещении кафе происходило горение в вентиляционной вытяжке. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ

В центре Петербурга произошел пожар в вентиляционной вытяжке кафе в здании ТРЦ

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/TelegramМесто пожара в ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге. 20 июля 2024
Место пожара в ТРЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 20 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Место пожара в ТРЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге. 20 июля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское ГУМЧС.
"В здании ТРЦ "Галерея" на пятом этаже в помещении кафе происходило горение в вентиляционной вытяжке. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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