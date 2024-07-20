https://ria.ru/20240720/pozhar-1960930133.html

В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ

В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ - РИА Новости, 20.07.2024

В Петербурге произошел пожар в кафе в ТРЦ

Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:12

2024-07-20T16:12

2024-07-20T16:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел в вентиляционной вытяжке в кафе в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает городское ГУМЧС. "В здании ТРЦ "Галерея" на пятом этаже в помещении кафе происходило горение в вентиляционной вытяжке. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 19 человек.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия