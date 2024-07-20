Рейтинг@Mail.ru
Володин передал президенту Никарагуа поздравление Путина - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 20.07.2024 (обновлено: 06:52 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pozdravlenie-1960870222.html
Володин передал президенту Никарагуа поздравление Путина
Володин передал президенту Никарагуа поздравление Путина - РИА Новости, 20.07.2024
Володин передал президенту Никарагуа поздравление Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина в честь годовщины Сандинистской революции президенту Никарагуа Даниэлю... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:32
2024-07-20T06:52
никарагуа
россия
манагуа (город)
вячеслав володин
владимир путин
даниэль ортега
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960654031_0:435:2865:2047_1920x0_80_0_0_a450ae08aa904f549ed2393d7ce42a34.jpg
МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина в честь годовщины Сандинистской революции президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре и народу Никарагуа, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогой товарищ команданте Даниэль Ортега, товарищ вице-президент Мурильо. По поручению нашего президента Владимира Путина позвольте поздравить вас, весь свободный, мужественный народ Никарагуа с праздником", - сказал Володин. Он отметил, что Путин — большой друг Никарагуа и его президента. "С днем Сандинистской революции, народной революции вас. Наш президент Владимир Владимирович Путин был в Никарагуа, и Даниэль Ортега вспоминает это время и говорит о том, как он встречал Путина", - добавил спикер Госдумы. Володин отметил, что народ Никарагуа 45 лет назад определил свой путь — быть свободными и независимыми. "Вы отстояли свое право самим решать свое будущее, планировать его, строить жизнь, рожать детей, воспитывать их, дружить. Вы завоевали право быть суверенным государством. Это была непростая борьба, борьба за самостоятельность. Наша страна всегда поддерживала Никарагуа. Поддерживает и сейчас", - заключил он. Он отметил, что РФ и Никарагуа вместе борются за многополярный мир, за возможность строить свое будущее, делают все для того, чтобы мир был справедлив. "Вместе победим! С праздником! Вива Никарагуа! Вива Россия! Вива Никарагуа!" - добавил в конце своей речи Володин. По поручению Путина Володин представляет Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые проходят в Манагуа. Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Никарагуа в четверг. В этот же день Володин встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской Национальной Ассамблеи.
https://ria.ru/20240608/rossiya-1951573780.html
https://ria.ru/20240612/nikaragua-1952301129.html
никарагуа
россия
манагуа (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960654031_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5294a56b51e658a816048865da87206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никарагуа, россия, манагуа (город), вячеслав володин, владимир путин, даниэль ортега, госдума рф, в мире
Никарагуа, Россия, Манагуа (город), Вячеслав Володин, Владимир Путин, Даниэль Ортега, Госдума РФ, В мире
Володин передал президенту Никарагуа поздравление Путина

Володин передал поздравление Путина президенту Никарагуа к годовщине революции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Никарагуа
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Никарагуа - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Никарагуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина в честь годовщины Сандинистской революции президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре и народу Никарагуа, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогой товарищ команданте Даниэль Ортега, товарищ вице-президент Мурильо. По поручению нашего президента Владимира Путина позвольте поздравить вас, весь свободный, мужественный народ Никарагуа с праздником", - сказал Володин.
Специальный представитель президента Республики Никарагуа по взаимодействию с Российской Федерацией Лауреано Факундо Ортега Мурильо на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Россия освобождает мир от нацизма, заявил советник президента Никарагуа
8 июня, 03:32
Он отметил, что Путин — большой друг Никарагуа и его президента. "С днем Сандинистской революции, народной революции вас. Наш президент Владимир Владимирович Путин был в Никарагуа, и Даниэль Ортега вспоминает это время и говорит о том, как он встречал Путина", - добавил спикер Госдумы.
Володин отметил, что народ Никарагуа 45 лет назад определил свой путь — быть свободными и независимыми.
"Вы отстояли свое право самим решать свое будущее, планировать его, строить жизнь, рожать детей, воспитывать их, дружить. Вы завоевали право быть суверенным государством. Это была непростая борьба, борьба за самостоятельность. Наша страна всегда поддерживала Никарагуа. Поддерживает и сейчас", - заключил он.
Он отметил, что РФ и Никарагуа вместе борются за многополярный мир, за возможность строить свое будущее, делают все для того, чтобы мир был справедлив.
"Вместе победим! С праздником! Вива Никарагуа! Вива Россия! Вива Никарагуа!" - добавил в конце своей речи Володин.
По поручению Путина Володин представляет Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые проходят в Манагуа. Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Никарагуа в четверг. В этот же день Володин встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской Национальной Ассамблеи.
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Правительство Никарагуа направило поздравления с Днем России
12 июня, 00:36
 
НикарагуаРоссияМанагуа (город)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинДаниэль ОртегаГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала