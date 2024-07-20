Володин передал президенту Никарагуа поздравление Путина
Володин передал поздравление Путина президенту Никарагуа к годовщине революции
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Никарагуа
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Никарагуа. Архивное фото
МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал поздравление президента РФ Владимира Путина в честь годовщины Сандинистской революции президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре и народу Никарагуа, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогой товарищ команданте Даниэль Ортега, товарищ вице-президент Мурильо. По поручению нашего президента Владимира Путина позвольте поздравить вас, весь свободный, мужественный народ Никарагуа с праздником", - сказал Володин.
Он отметил, что Путин — большой друг Никарагуа и его президента. "С днем Сандинистской революции, народной революции вас. Наш президент Владимир Владимирович Путин был в Никарагуа, и Даниэль Ортега вспоминает это время и говорит о том, как он встречал Путина", - добавил спикер Госдумы.
Володин отметил, что народ Никарагуа 45 лет назад определил свой путь — быть свободными и независимыми.
"Вы отстояли свое право самим решать свое будущее, планировать его, строить жизнь, рожать детей, воспитывать их, дружить. Вы завоевали право быть суверенным государством. Это была непростая борьба, борьба за самостоятельность. Наша страна всегда поддерживала Никарагуа. Поддерживает и сейчас", - заключил он.
Он отметил, что РФ и Никарагуа вместе борются за многополярный мир, за возможность строить свое будущее, делают все для того, чтобы мир был справедлив.
"Вместе победим! С праздником! Вива Никарагуа! Вива Россия! Вива Никарагуа!" - добавил в конце своей речи Володин.
По поручению Путина Володин представляет Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые проходят в Манагуа. Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Никарагуа в четверг. В этот же день Володин встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской Национальной Ассамблеи.