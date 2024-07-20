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Путин в послании Ортеге отметил дух стратегического партнерства

Путин в послании Ортеге отметил дух стратегического партнерства - РИА Новости, 20.07.2024

Путин в послании Ортеге отметил дух стратегического партнерства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал послание президента РФ Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, в котором отмечается, что отношения России... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T23:21

2024-07-20T23:21

2024-07-20T23:21

никарагуа

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вячеслав володин

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госдума рф

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МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал послание президента РФ Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, в котором отмечается, что отношения России и Никарагуа - в духе стратегического партнерства, есть координация усилий в международных делах. "Отношения между Россией и Никарагуа, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших государств в международных делах", — отмечается в послании российского лидера, которое зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Володин встретился в Никарагуа с Ортегой.

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никарагуа, россия, вячеслав володин, даниэль ортега, владимир путин, госдума рф, в мире