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Путин в послании Ортеге отметил дух стратегического партнерства
Путин в послании Ортеге отметил дух стратегического партнерства - РИА Новости, 20.07.2024
Путин в послании Ортеге отметил дух стратегического партнерства
Спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал послание президента РФ Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, в котором отмечается, что отношения России... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T23:21
2024-07-20T23:21
2024-07-20T23:21
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МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал послание президента РФ Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, в котором отмечается, что отношения России и Никарагуа - в духе стратегического партнерства, есть координация усилий в международных делах. "Отношения между Россией и Никарагуа, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших государств в международных делах", — отмечается в послании российского лидера, которое зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Володин встретился в Никарагуа с Ортегой.
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никарагуа, россия, вячеслав володин, даниэль ортега, владимир путин, госдума рф, в мире
Никарагуа, Россия, Вячеслав Володин, Даниэль Ортега, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Путин в послании Ортеге отметил дух стратегического партнерства
Путин в послании Ортеге отметил дух стратпартнерства между РФ и Никарагуа
МАНАГУА, 20 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал послание президента РФ Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, в котором отмечается, что отношения России и Никарагуа - в духе стратегического партнерства, есть координация усилий в международных делах.
"Отношения между Россией и Никарагуа, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Реализуются крупные совместные проекты в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших государств в международных делах", — отмечается в послании российского лидера, которое зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Володин встретился в Никарагуа с Ортегой.