https://ria.ru/20240720/popov-1960879049.html
Фигурант дела Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей
Фигурант дела Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2024
Фигурант дела Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей
Фигурант дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова - предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:09
2024-07-20T09:09
2024-07-20T09:09
происшествия
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948188802_50:0:3691:2048_1920x0_80_0_0_6025312b0fb8a75bafb09c5e8cc60e97.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фигурант дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова - предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Моисеев был арестован 17 мая. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с (генералом Олегом) Цоковым и Моисеевым". Согласно имеющимся данным, задолженность Моисеева по кредитным платежам составляет почти 780 тысяч рублей, помимо этого у бизнесмена накоплен долг в размере более 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановление о взыскании с него задолженности было вынесено еще в 2016 году. В понедельник суд перевел Моисеева, как и Попова, под домашний арест. Ранее РИА Новости на основе баз открытых данных выяснило, что Моисеев возглавляет компанию "Южный Металло Центр" по оптовой продаже стройматериалов в Краснодарском крае. Попов был арестован в мае на два месяца за мошенничество в особо крупном размере. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240718/popov-1960572515.html
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948188802_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_16a50c637ebf043bed40ee2c78f3d58d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурант дела Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей
Фигурант дела генерала Попова задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фигурант дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова - предприниматель Сергей Моисеев задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Моисеев был арестован 17 мая. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с (генералом Олегом) Цоковым и Моисеевым".
Согласно имеющимся данным, задолженность Моисеева по кредитным платежам составляет почти 780 тысяч рублей, помимо этого у бизнесмена накоплен долг в размере более 70 тысяч рублей за исполнительский сбор. Постановление о взыскании с него задолженности было вынесено еще в 2016 году.
В понедельник суд перевел Моисеева, как и Попова, под домашний арест.
Ранее РИА Новости на основе баз открытых данных выяснило, что Моисеев возглавляет компанию "Южный Металло Центр" по оптовой продаже стройматериалов в Краснодарском крае
.
Попов был арестован в мае на два месяца за мошенничество в особо крупном размере. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области
в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК
, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.