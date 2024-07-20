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Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе - РИА Новости, 20.07.2024
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18:58 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/poligraf-1960951380.html
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе - РИА Новости, 20.07.2024
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе
Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:58
2024-07-20T18:58
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности. "Полиграф можно будет использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут представлять опасность для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации", - говорится в сопроводительной записке к проекту. Авторы инициативы отмечают, что в ряде стран военнослужащие и сотрудники оборонных ведомств, имеющие доступ к секретной служебной информации или информации, составляющей государственную тайну, могут быть подвергнуты проверке на детекторе лжи. Предполагается, что проводить подобную проверку будут сертифицированные специалисты. Проект закона выставлен на публичное обсуждение до 29 июля.
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе

МО Молдавии предложило проверять военных на полиграфе для оценки неподкупности

© РИА Новости / Павел КомаровПолиграф
Полиграф - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Павел Комаров
Полиграф. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности.
"Полиграф можно будет использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут представлять опасность для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации", - говорится в сопроводительной записке к проекту.
Авторы инициативы отмечают, что в ряде стран военнослужащие и сотрудники оборонных ведомств, имеющие доступ к секретной служебной информации или информации, составляющей государственную тайну, могут быть подвергнуты проверке на детекторе лжи.
Предполагается, что проводить подобную проверку будут сертифицированные специалисты. Проект закона выставлен на публичное обсуждение до 29 июля.
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