https://ria.ru/20240720/poligraf-1960951380.html
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе - РИА Новости, 20.07.2024
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе
Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:58
2024-07-20T18:58
2024-07-20T18:58
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93091/42/930914225_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_58b7430d924d3004f8f797e0ae8a781d.jpg
КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности. "Полиграф можно будет использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут представлять опасность для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации", - говорится в сопроводительной записке к проекту. Авторы инициативы отмечают, что в ряде стран военнослужащие и сотрудники оборонных ведомств, имеющие доступ к секретной служебной информации или информации, составляющей государственную тайну, могут быть подвергнуты проверке на детекторе лжи. Предполагается, что проводить подобную проверку будут сертифицированные специалисты. Проект закона выставлен на публичное обсуждение до 29 июля.
https://ria.ru/20240611/nagrady-1952260482.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93091/42/930914225_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_efea59ea3b73ef1980135f774a0cb1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе
МО Молдавии предложило проверять военных на полиграфе для оценки неподкупности
КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности.
"Полиграф можно будет использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут представлять опасность для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации", - говорится в сопроводительной записке к проекту.
Авторы инициативы отмечают, что в ряде стран военнослужащие и сотрудники оборонных ведомств, имеющие доступ к секретной служебной информации или информации, составляющей государственную тайну, могут быть подвергнуты проверке на детекторе лжи.
Предполагается, что проводить подобную проверку будут сертифицированные специалисты. Проект закона выставлен на публичное обсуждение до 29 июля.