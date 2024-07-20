https://ria.ru/20240720/poligraf-1960951380.html

Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе

Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе - РИА Новости, 20.07.2024

Минобороны Молдавии предложило проверять военных на полиграфе

Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:58

2024-07-20T18:58

2024-07-20T18:58

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93091/42/930914225_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_58b7430d924d3004f8f797e0ae8a781d.jpg

КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, который позволит ему проверять военных на полиграфе для оценки их неподкупности. "Полиграф можно будет использовать для оценки неподкупности и порядочности военнослужащих во время служебных расследований/следственных действий. Это поможет выявить лиц, которые могут представлять опасность для оборонного ведомства из-за несанкционированной передачи ими секретной ведомственной информации", - говорится в сопроводительной записке к проекту. Авторы инициативы отмечают, что в ряде стран военнослужащие и сотрудники оборонных ведомств, имеющие доступ к секретной служебной информации или информации, составляющей государственную тайну, могут быть подвергнуты проверке на детекторе лжи. Предполагается, что проводить подобную проверку будут сертифицированные специалисты. Проект закона выставлен на публичное обсуждение до 29 июля.

https://ria.ru/20240611/nagrady-1952260482.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире