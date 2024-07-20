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Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 20.07.2024
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:58
2024-07-20T14:58
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САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно", — сказала судья Карина Бычкова.По делу проходят уроженцы Узбекистана и Таджикистана Мурод Мусуров и Некруз Бахиров, а также 16-летний подросток из Самары.В суде Мусуров пользовался помощью переводчика, поскольку плохо владеет русским языком (при этом он, как и Бахиров, гражданин России). Следователь заявил, что вину Мусуров не признал.Бахиров же, по словам следователя, признал причастность к преступлению частично, но отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.Адвокат Матвеева Андрей Соколов отметил, что Бахиров уже трижды совершал преступления, но освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон.Третий — 16-летний житель Самары. Вину он не признал, но заявил суду, что умысла убивать Матвеева у него не было.Вечером 18 июля Матвеев рассказал в Telegram-канале, что подвергся нападению в Самаре. По его словам, ему до крови разбили голову, а его водитель получил перелом ключицы.По данным следствия, на депутата напали двое выходцев из Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец. Они грубо вели себя на улице и нарушали общественный порядок, а Матвеев и его водитель попытались их остановить. Вскоре всех троих нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.
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самара, госдума рф, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Самара, Госдума РФ, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Самарский суд арестовал троих обвиняемых в покушении на депутата Матвеева
САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно", — сказала судья Карина Бычкова.
По делу проходят уроженцы Узбекистана
и Таджикистана
Мурод Мусуров и Некруз Бахиров, а также 16-летний подросток из Самары
.
В суде Мусуров пользовался помощью переводчика, поскольку плохо владеет русским языком (при этом он, как и Бахиров, гражданин России
). Следователь заявил, что вину Мусуров не признал.
Бахиров же, по словам следователя, признал причастность к преступлению частично, но отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.
Адвокат Матвеева Андрей Соколов отметил, что Бахиров уже трижды совершал преступления, но освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон.
Третий — 16-летний житель Самары. Вину он не признал, но заявил суду, что умысла убивать Матвеева у него не было.
Вечером 18 июля Матвеев рассказал в Telegram-канале
, что подвергся нападению в Самаре. По его словам, ему до крови разбили голову, а его водитель получил перелом ключицы.
По данным следствия, на депутата напали двое выходцев из Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец. Они грубо вели себя на улице и нарушали общественный порядок, а Матвеев и его водитель попытались их остановить.
Вскоре всех троих нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.