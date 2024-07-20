https://ria.ru/20240720/pokushenie-1960917901.html

Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 20.07.2024

Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:58

2024-07-20T14:58

2024-07-20T17:02

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САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно", — сказала судья Карина Бычкова.По делу проходят уроженцы Узбекистана и Таджикистана Мурод Мусуров и Некруз Бахиров, а также 16-летний подросток из Самары.В суде Мусуров пользовался помощью переводчика, поскольку плохо владеет русским языком (при этом он, как и Бахиров, гражданин России). Следователь заявил, что вину Мусуров не признал.Бахиров же, по словам следователя, признал причастность к преступлению частично, но отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.Адвокат Матвеева Андрей Соколов отметил, что Бахиров уже трижды совершал преступления, но освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон.Третий — 16-летний житель Самары. Вину он не признал, но заявил суду, что умысла убивать Матвеева у него не было.Вечером 18 июля Матвеев рассказал в Telegram-канале, что подвергся нападению в Самаре. По его словам, ему до крови разбили голову, а его водитель получил перелом ключицы.По данным следствия, на депутата напали двое выходцев из Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец. Они грубо вели себя на улице и нарушали общественный порядок, а Матвеев и его водитель попытались их остановить. Вскоре всех троих нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.

https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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самара, госдума рф, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)