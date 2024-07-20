Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 20.07.2024 (обновлено: 17:02 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/pokushenie-1960917901.html
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева - РИА Новости, 20.07.2024
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева
Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:58
2024-07-20T17:02
самара
госдума рф
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960919794_0:113:960:653_1920x0_80_0_0_453f45065e918479af2aa336043af9ad.png
САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Избрать в отношении обвиняемого &lt;…&gt; меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно&quot;, — сказала судья Карина Бычкова.По делу проходят уроженцы Узбекистана и Таджикистана Мурод Мусуров и Некруз Бахиров, а также 16-летний подросток из Самары.В суде Мусуров пользовался помощью переводчика, поскольку плохо владеет русским языком (при этом он, как и Бахиров, гражданин России). Следователь заявил, что вину Мусуров не признал.Бахиров же, по словам следователя, признал причастность к преступлению частично, но отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.Адвокат Матвеева Андрей Соколов отметил, что Бахиров уже трижды совершал преступления, но освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон.Третий — 16-летний житель Самары. Вину он не признал, но заявил суду, что умысла убивать Матвеева у него не было.Вечером 18 июля Матвеев рассказал в Telegram-канале, что подвергся нападению в Самаре. По его словам, ему до крови разбили голову, а его водитель получил перелом ключицы.По данным следствия, на депутата напали двое выходцев из Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец. Они грубо вели себя на улице и нарушали общественный порядок, а Матвеев и его водитель попытались их остановить. Вскоре всех троих нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.
https://ria.ru/20240719/sk-1960651577.html
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
https://ria.ru/20240719/moskva-1960783926.html
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960919794_50:0:946:672_1920x0_80_0_0_918d3ec6bb0f16eb55647c2da78d167b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самара, госдума рф, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Самара, Госдума РФ, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Самарский суд арестовал троих обвиняемых в покушении на депутата Матвеева

© Михаил МатвеевСуд арестовал уроженца Узбекистана, обвиняемого в покушении на депутата Госдумы в Самаре
Суд арестовал уроженца Узбекистана, обвиняемого в покушении на депутата Госдумы в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Михаил Матвеев
Суд арестовал уроженца Узбекистана, обвиняемого в покушении на депутата Госдумы в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, по 17 сентября включительно", — сказала судья Карина Бычкова.

Автомобиль СК России на месте происшествия, где мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство
19 июля, 10:57
По делу проходят уроженцы Узбекистана и Таджикистана Мурод Мусуров и Некруз Бахиров, а также 16-летний подросток из Самары.
В суде Мусуров пользовался помощью переводчика, поскольку плохо владеет русским языком (при этом он, как и Бахиров, гражданин России). Следователь заявил, что вину Мусуров не признал.
Бахиров же, по словам следователя, признал причастность к преступлению частично, но отрицал, что у него был умысел убить Матвеева. Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и готов принести извинения пострадавшим.
Адвокат Матвеева Андрей Соколов отметил, что Бахиров уже трижды совершал преступления, но освобождался от уголовной ответственности из-за примирения сторон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
10 июля, 08:00
Третий — 16-летний житель Самары. Вину он не признал, но заявил суду, что умысла убивать Матвеева у него не было.
Вечером 18 июля Матвеев рассказал в Telegram-канале, что подвергся нападению в Самаре. По его словам, ему до крови разбили голову, а его водитель получил перелом ключицы.
По данным следствия, на депутата напали двое выходцев из Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летний самарец. Они грубо вели себя на улице и нарушали общественный порядок, а Матвеев и его водитель попытались их остановить.
Вскоре всех троих нападавших задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.
Задержание мужчины, обвиняемого в покушении на двойное убийство в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Москве задержали подозреваемого в покушении на двойное убийство
19 июля, 16:54
 
СамараГосдума РФПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала