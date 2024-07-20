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СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки - РИА Новости, 20.07.2024
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15:55 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/podzhogi-1960927877.html
СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки
СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки - РИА Новости, 20.07.2024
СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки
Два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге подожгли на Украине за минувшие сутки, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:55
2024-07-20T15:55
в мире
украина
винницкая область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге подожгли на Украине за минувшие сутки, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Вчера вечером на Украине подожгли еще два автомобиля военных и один релейный шкаф на железной дороге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщил источник издания, один из автомобилей и релейный шкаф подожгли в Киеве, второй автомобиль - в Винницкой области. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне усиления мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Виннице и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960668047.html
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в мире, украина, винницкая область, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы Украины, Киев
СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки

"Страна": на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге подожгли на Украине за минувшие сутки, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Вчера вечером на Украине подожгли еще два автомобиля военных и один релейный шкаф на железной дороге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Пожар - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Одесской области подожгли три автомобиля украинских военных
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Как сообщил источник издания, один из автомобилей и релейный шкаф подожгли в Киеве, второй автомобиль - в Винницкой области.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне усиления мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Виннице и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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17 июля, 17:29
 
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