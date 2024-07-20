СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки
"Страна": на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге подожгли на Украине за минувшие сутки, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Вчера вечером на Украине подожгли еще два автомобиля военных и один релейный шкаф на железной дороге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщил источник издания, один из автомобилей и релейный шкаф подожгли в Киеве, второй автомобиль - в Винницкой области.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне усиления мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Виннице и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.