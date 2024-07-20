https://ria.ru/20240720/podzhogi-1960927877.html

СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки

СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки - РИА Новости, 20.07.2024

СМИ: на Украине подожгли две машины ВСУ и релейный шкаф на ж/д за сутки

Два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге подожгли на Украине за минувшие сутки, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:55

2024-07-20T15:55

2024-07-20T15:55

в мире

украина

винницкая область

вооруженные силы украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге подожгли на Украине за минувшие сутки, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Вчера вечером на Украине подожгли еще два автомобиля военных и один релейный шкаф на железной дороге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщил источник издания, один из автомобилей и релейный шкаф подожгли в Киеве, второй автомобиль - в Винницкой области. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне усиления мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове, Виннице и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960668047.html

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960306909.html

украина

винницкая область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, винницкая область, вооруженные силы украины, киев