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Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате - РИА Новости, 20.07.2024
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20:59 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/podzhog-1960967679.html
Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате
Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате - РИА Новости, 20.07.2024
Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате
Суд в Калуге арестовал 31-летнего местного жителя за поджог пиротехнического изделия в помещении призывного пункта местного военкомата, сообщают прокуратура и... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:59
2024-07-20T20:59
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Суд в Калуге арестовал 31-летнего местного жителя за поджог пиротехнического изделия в помещении призывного пункта местного военкомата, сообщают прокуратура и СУСК по Калужской области. "Суд согласился с позицией прокуратуры и заключил под стражу 31-летнего жителя Калуги, обвиняемого в поджоге 19 июля 2024 года пиротехнического изделия в помещении призывного пункта военного комиссариата на улице Поле Свободы города Калуги", — говорится в сообщении прокуратуры региона. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что мужчина арестован на два месяца. По данным СУСК, днем 19 июля обвиняемый поджег пиротехническое изделие в помещении призывного пункта военного комиссариата, в котором находились люди. "Однако его действия не повлекли желаемого результата по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку посетители и сотрудники военкомата успели укрыться", - информирует СУСК. Мужчина был задержан в тот же день. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство более двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений, уточняет региональное следственное управление. Прокуратура и СУСК не разглашают мотив поступка обвиняемого и другие детали дела. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что в помещении взорвали петарду.
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происшествия, калуга
Происшествия, Калуга
Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате

Суд в Калуге арестовал 31-летнего мужчину за поджог пиротехники в военкомате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Суд в Калуге арестовал 31-летнего местного жителя за поджог пиротехнического изделия в помещении призывного пункта местного военкомата, сообщают прокуратура и СУСК по Калужской области.
"Суд согласился с позицией прокуратуры и заключил под стражу 31-летнего жителя Калуги, обвиняемого в поджоге 19 июля 2024 года пиротехнического изделия в помещении призывного пункта военного комиссариата на улице Поле Свободы города Калуги", — говорится в сообщении прокуратуры региона.
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Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что мужчина арестован на два месяца.
По данным СУСК, днем 19 июля обвиняемый поджег пиротехническое изделие в помещении призывного пункта военного комиссариата, в котором находились люди.
"Однако его действия не повлекли желаемого результата по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку посетители и сотрудники военкомата успели укрыться", - информирует СУСК.
Мужчина был задержан в тот же день. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство более двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений, уточняет региональное следственное управление.
Прокуратура и СУСК не разглашают мотив поступка обвиняемого и другие детали дела. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что в помещении взорвали петарду.
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