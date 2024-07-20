https://ria.ru/20240720/podzhog-1960967679.html

Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате

Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате - РИА Новости, 20.07.2024

Жителя Калуги арестовали за поджог пиротехники в военкомате

Суд в Калуге арестовал 31-летнего местного жителя за поджог пиротехнического изделия в помещении призывного пункта местного военкомата, сообщают прокуратура и... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T20:59

2024-07-20T20:59

2024-07-20T20:59

происшествия

калуга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Суд в Калуге арестовал 31-летнего местного жителя за поджог пиротехнического изделия в помещении призывного пункта местного военкомата, сообщают прокуратура и СУСК по Калужской области. "Суд согласился с позицией прокуратуры и заключил под стражу 31-летнего жителя Калуги, обвиняемого в поджоге 19 июля 2024 года пиротехнического изделия в помещении призывного пункта военного комиссариата на улице Поле Свободы города Калуги", — говорится в сообщении прокуратуры региона. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что мужчина арестован на два месяца. По данным СУСК, днем 19 июля обвиняемый поджег пиротехническое изделие в помещении призывного пункта военного комиссариата, в котором находились люди. "Однако его действия не повлекли желаемого результата по независящим от обвиняемого обстоятельствам, поскольку посетители и сотрудники военкомата успели укрыться", - информирует СУСК. Мужчина был задержан в тот же день. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство более двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений, уточняет региональное следственное управление. Прокуратура и СУСК не разглашают мотив поступка обвиняемого и другие детали дела. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что в помещении взорвали петарду.

https://ria.ru/20240621/peterburg-1954469605.html

https://ria.ru/20231124/perm-1911496633.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга