https://ria.ru/20240720/piloty-1960946829.html

В США назвали сроки завершения обучения украинских пилотов управлению F-16

В США назвали сроки завершения обучения украинских пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 20.07.2024

В США назвали сроки завершения обучения украинских пилотов управлению F-16

Оставшаяся часть украинских пилотов, которые в настоящее время проходят обучение в США по управлению истребителями F-16, завершат курс в конце лета, заявили РИА РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:02

2024-07-20T18:02

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Оставшаяся часть украинских пилотов, которые в настоящее время проходят обучение в США по управлению истребителями F-16, завершат курс в конце лета, заявили РИА Новости в национальной гвардии США. "Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета", - заявил агентству представитель нацгвардии. Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников сообщала, что Украина жалуется западным странам на недостаточное количество украинских летчиков, которых обучают управлению истребителями F-16, требуя от США и других стран активизировать их подготовку. В мае в нацгвардии штата Аризона РИА Новости сообщили, что оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение пилотированию истребителей F-16 в августе. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов. Между тем, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико. По данным источников издания Defense News, система их подготовки управлению F-16 "достаточно скудна", а для подготовки необходимо серьезное знание технического английского языка. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ru/20240719/f-16-1960853149.html

https://radiosputnik.ru/20240719/f-16--1960839887.html

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россия, украина, сша, нато, f-16