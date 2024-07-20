https://ria.ru/20240720/peterburg-1960936315.html
СК проверит данные о нелегальном детском саду в квартире в Санкт-Петербурге
СК проверит данные о нелегальном детском саду в квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 20.07.2024
СК проверит данные о нелегальном детском саду в квартире в Санкт-Петербурге
Доследственная проверка организована после интернет-публикаций о нелегальном частном детском саду, якобы организованном в квартире, откуда воспитанники... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:55
2024-07-20T16:55
2024-07-20T16:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после интернет-публикаций о нелегальном частном детском саду, якобы организованном в квартире, откуда воспитанники возвращались с травмами, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "В социальных медиа опубликована информация о том, что в Санкт-Петербурге в квартире одного из домов, расположенных на улице Чарушинской, функционирует нелегальный частный детский сад. При этом родители отмечают, что дети часто возвращаются домой с телесными повреждениями", – информирует СК.По факту этих публикаций городской главк СК РФ организовал доследственную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе ее проведения и обстоятельствах инцидента.
https://ria.ru/20240215/detsad-1927545368.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о нелегальном детском саду в квартире в Санкт-Петербурге
СК начал проверку после публикаций о нелегальном детском саду в Санкт-Петербурге