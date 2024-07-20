https://ria.ru/20240720/pentagon-1960856779.html
Пентагон заключил контракт на производство тактических самолетов
Пентагон заключил контракт на производство тактических самолетов - РИА Новости, 20.07.2024
Пентагон заключил контракт на производство тактических самолетов
Министерство обороны США заключило контракт объемом 1,45 миллиарда долларов на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Hawkeye радиолокационного РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T00:12
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт объемом 1,45 миллиарда долларов на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Hawkeye радиолокационного обнаружения для Военно-морских сил США и Японии, говорится в заявлении Пентагона."Корпорация Northrop Grumman получила изменение к контракту на сумму 1,45 миллиарда долларов. Это изменение для закупки 9 передовых воздушных судов E-2D Hawkeye (четыре для ВМС и пять для Японии)", - указано в контракте.Исполнение контракта ожидается в марте 2029 года.Воздушное судно E-2D Hawkeye является американским всепогодным палубным тактическим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения.
https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959502264.html
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япония, министерство обороны сша, сша, в мире
Япония, Министерство обороны США, США, В мире
Пентагон заключил контракт на производство тактических самолетов
Пентагон заключил контракт на производство девяти самолетов для США и Японии