https://ria.ru/20240720/pentagon-1960856779.html

Пентагон заключил контракт на производство тактических самолетов

Пентагон заключил контракт на производство тактических самолетов - РИА Новости, 20.07.2024

Пентагон заключил контракт на производство тактических самолетов

Министерство обороны США заключило контракт объемом 1,45 миллиарда долларов на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Hawkeye радиолокационного РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T00:12

2024-07-20T00:12

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт объемом 1,45 миллиарда долларов на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Hawkeye радиолокационного обнаружения для Военно-морских сил США и Японии, говорится в заявлении Пентагона."Корпорация Northrop Grumman получила изменение к контракту на сумму 1,45 миллиарда долларов. Это изменение для закупки 9 передовых воздушных судов E-2D Hawkeye (четыре для ВМС и пять для Японии)", - указано в контракте.Исполнение контракта ожидается в марте 2029 года.Воздушное судно E-2D Hawkeye является американским всепогодным палубным тактическим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения.

https://ria.ru/20240714/oruzhie-1959502264.html

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япония, министерство обороны сша, сша, в мире