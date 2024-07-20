https://ria.ru/20240720/passazhiry-1960882922.html

Родные пассажиров экстренно севшего самолета искали информацию в соцсетях

Родные пассажиров экстренно севшего самолета искали информацию в соцсетях - РИА Новости, 20.07.2024

Родные пассажиров экстренно севшего самолета искали информацию в соцсетях

Родственники пассажиров самолета, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и совершившего аварийную посадку в Красноярске, долгое время не могли получить... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:44

2024-07-20T09:44

2024-07-20T09:44

красноярск

россия

дели

air india

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

boeing 777

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САН-ФРАНЦИСКО, 20 июл - РИА Новости. Родственники пассажиров самолета, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и совершившего аварийную посадку в Красноярске, долгое время не могли получить информацию от перевозчика о своих близких, из-за чего некоторые были вынуждены выяснять детали рейса из соцсетей, о чем они сами рассказали РИА Новости в аэропорту Сан-Франциско, куда прилетел самолет. "Авиалинии не предоставили никакой информации, абсолютно. Очень сложно было что-то получить. Когда в СМИ появилась информация, я понял, что все в порядке, они приземлились в России", - рассказал Нобу. Он рассказал, что узнал о том, что рейс совершил экстренную посадку в России, когда прибыл в аэропорт, чтобы встретить мать. "Я начал проверять табло, затем узнал, что они сели в России. У меня не было никакого контакта с мамой", - добавил Нобу. О том, что пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса сегодня в Сан-Франциско повезет резервный борт, он узнал из соцсетей. Шишир, родители которого летели злополучным рейсом, также пожаловался на плохую организацию со стороны Air India. "Все было просто ужасно. Персонал Air India просто уехал в отель, оставив пассажиров в аэропорту... Десять часов у пассажиров не было еды, воды, ничего", - рассказал собеседник агентства. По его словам, все информацию он тоже получал из соцсетей. Шрейя, которая встречает в аэропорту свою 75-летнюю мать, рассказала, что поначалу она испугалась, когда узнала, что рейс совершает экстренную посадку в России. "Но как только мы поговорили, мы успокоились, что с ними все в порядке. И к тому же, аэропорт в России был довольно новый и современный", - сказала она. Рина, которая встречала своих родственников, рассказала РИА Новости, что в России пассажирам пришлось столкнуться с последствиями антироссийских санкций, так как их карты не работали в России, а магазины в аэропорту не принимали валюту. "Только один магазин, где можно было купить кофе, принимал доллары. Они несколько раз смогли купить кофе", - сказала Рина. Поздно вечером в пятницу представитель международного аэропорта Красноярск сообщил агентству, что резервный борт Air India вылетел из административного центра края. В американском посольстве в Москве РИА Новости заявили, что внимательно следили за ситуацией с экстренной посадкой самолета. В четверг около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в Красноярске доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления не было, сообщили в Росавиации. Там отметили, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. Всем пассажирам рейса Air India, который вынужденно сел в Красноярске и следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, было предложено питание и отдых с выездом из аэропорта, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь атташе представительства МИД РФ в Красноярске Артем Аспатурян.

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https://ria.ru/20240719/polovina-1960671261.html

https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html

https://ria.ru/20240319/mq9-1934204835.html

красноярск

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дели

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красноярск, россия, дели, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777