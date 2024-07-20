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В Одессе полицейским, стрелявшим во время задержания грозит срок, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
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22:16 20.07.2024 (обновлено: 22:17 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/odessa-1960975583.html
В Одессе полицейским, стрелявшим во время задержания грозит срок, пишут СМИ
В Одессе полицейским, стрелявшим во время задержания грозит срок, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
В Одессе полицейским, стрелявшим во время задержания грозит срок, пишут СМИ
В государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что полицейским в Одессе, стрелявшим при силовом задержании мужчины, грозит до восьми лет лишения... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T22:16
2024-07-20T22:17
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что полицейским в Одессе, стрелявшим при силовом задержании мужчины, грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает украинское издание "Страна". Накануне "Страна" сообщала, что на Привозе в Одессе случился конфликт между мужчиной и двумя полицейскими. С полицейского во время потасовки сорвали одежду, он в ответ залил женщину газом и открыл стрельбу в воздух. Поводом для конфликта послужил отказ мужчины остановится на блокпосту. "Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий правоохранителями, которые применили физическую силу и огнестрельное оружие при задержании гражданина в Одессе на Привозе", - сообщает издание со ссылкой на источники в ГБР. По данным представителей госбюро, досудебное расследование открыто по статье 365 уголовного кодекса Украины - "превышение власти или полномочий работником правоохранительного органа", санкция статьи которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
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в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
В Одессе полицейским, стрелявшим во время задержания грозит срок, пишут СМИ

"Страна": полицейским в Одессе грозит до 8 лет за стрельбу во время задержания

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что полицейским в Одессе, стрелявшим при силовом задержании мужчины, грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает украинское издание "Страна".
Накануне "Страна" сообщала, что на Привозе в Одессе случился конфликт между мужчиной и двумя полицейскими. С полицейского во время потасовки сорвали одежду, он в ответ залил женщину газом и открыл стрельбу в воздух. Поводом для конфликта послужил отказ мужчины остановится на блокпосту.
"Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий правоохранителями, которые применили физическую силу и огнестрельное оружие при задержании гражданина в Одессе на Привозе", - сообщает издание со ссылкой на источники в ГБР.
По данным представителей госбюро, досудебное расследование открыто по статье 365 уголовного кодекса Украины - "превышение власти или полномочий работником правоохранительного органа", санкция статьи которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
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