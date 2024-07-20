Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Гладков: ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Волоконовском районе на поле рядом с селом Новое дрон-камикадзе атаковал комбайн, производящий уборку озимой пшеницы - у транспортного средства повреждена жатка комбайна и выбито стекло", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки БПЛА пробита кровля в частном доме. В Краснояружском районе в селе Теребрено FPV-дрон повредил крышу социального объекта. В поселке Прилесье, по данным губернатора, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в результате чего машина получила повреждения.
"В Шебекинском городском округе в селе Муром в результате атаки дрона в одном частном доме выбиты окна. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава области.
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