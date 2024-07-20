https://ria.ru/20240720/obstrel-1960958972.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 20.07.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Украинские дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:46

2024-07-20T19:46

2024-07-20T19:46

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Волоконовском районе на поле рядом с селом Новое дрон-камикадзе атаковал комбайн, производящий уборку озимой пшеницы - у транспортного средства повреждена жатка комбайна и выбито стекло", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки БПЛА пробита кровля в частном доме. В Краснояружском районе в селе Теребрено FPV-дрон повредил крышу социального объекта. В поселке Прилесье, по данным губернатора, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в результате чего машина получила повреждения. "В Шебекинском городском округе в селе Муром в результате атаки дрона в одном частном доме выбиты окна. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины