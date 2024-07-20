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Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 20.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/obstrel-1960958972.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников - РИА Новости, 20.07.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников
Украинские дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:46
2024-07-20T19:46
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Волоконовском районе на поле рядом с селом Новое дрон-камикадзе атаковал комбайн, производящий уборку озимой пшеницы - у транспортного средства повреждена жатка комбайна и выбито стекло", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки БПЛА пробита кровля в частном доме. В Краснояружском районе в селе Теребрено FPV-дрон повредил крышу социального объекта. В поселке Прилесье, по данным губернатора, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в результате чего машина получила повреждения. "В Шебекинском городском округе в селе Муром в результате атаки дрона в одном частном доме выбиты окна. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Белгородскую область с беспилотников

Гладков: ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Волоконовском районе на поле рядом с селом Новое дрон-камикадзе атаковал комбайн, производящий уборку озимой пшеницы - у транспортного средства повреждена жатка комбайна и выбито стекло", - написал Гладков в Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки БПЛА пробита кровля в частном доме. В Краснояружском районе в селе Теребрено FPV-дрон повредил крышу социального объекта. В поселке Прилесье, по данным губернатора, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в результате чего машина получила повреждения.
"В Шебекинском городском округе в селе Муром в результате атаки дрона в одном частном доме выбиты окна. Оперативные службы работают на местах", - отметил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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