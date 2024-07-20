https://ria.ru/20240720/obstrel-1960923963.html
При обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей
При обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей - РИА Новости, 20.07.2024
При обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей
Семь мирных жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:33
2024-07-20T15:33
2024-07-20T16:10
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вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Семь мирных жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом", — написал он.Всех их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, добавил губернатор. Еще двоих пострадавших — мужчину с ранениями руки и живота и женщину с баротравмой — отправили в белгородскую больницу № 2.По словам Гладкова, при обстреле в двух многоквартирных домах выбило окна, повредило балконы, фасады и стены, две квартиры получили серьезные повреждения. В одном из домов начался пожар на газопроводе, но его оперативно потушили.На территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники. Помимо этого, пострадали два коммерческих объекта, четыре автомобиля и еще два многоквартирных дома, перечислил губернатор.Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы продолжают работать, заключил он.
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей
Гладков: при обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Семь мирных жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ. Ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом", — написал он.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
1 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
2 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
1 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области
2 из 2
Всех их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, добавил губернатор. Еще двоих пострадавших — мужчину с ранениями руки и живота и женщину с баротравмой — отправили в белгородскую больницу № 2.
По словам Гладкова, при обстреле в двух многоквартирных домах выбило окна, повредило балконы, фасады и стены, две квартиры получили серьезные повреждения. В одном из домов начался пожар на газопроводе, но его оперативно потушили.
На территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники. Помимо этого, пострадали два коммерческих объекта, четыре автомобиля и еще два многоквартирных дома, перечислил губернатор.
Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы продолжают работать, заключил он.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.