https://ria.ru/20240720/obstrel-1960913530.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 20.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:27

2024-07-20T14:27

2024-07-20T14:27

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

петровский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.40 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров...10.15 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Кроме того, представительство сообщило, что в 12.40 по Никитскому району Горловки было выпущено три наряда калибром 155 миллиметров, и в 13.45 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

донецк

горловка

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, горловка, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия